यात्रा के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में जरूर रखें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा किट एक अहम साधन है, जो यात्रा के दौरान छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसमें आपको कुछ जरूरी चीजें शामिल करनी चाहिए, जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपकी यात्रा प्राथमिक चिकित्सा किट में जरूर होनी चाहिए।
#1
दर्द की दवाएं रखें
यात्रा के दौरान अक्सर सिरदर्द, पेट दर्द या अन्य प्रकार के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट में दर्द की दवाएं जरूर रखें।
यह दवाएं आपको तुरंत राहत देंगी और आपकी यात्रा को आरामदायक बनाएंगी। दर्द की दवाओं का उपयोग करना आसान होता है और वे हर किसी के लिए उपलब्ध भी होती हैं।
#2
पट्टी और बैंडेज रखें
अगर किसी कारणवश कट लग जाए या खरोंच आ जाए तो पट्टी और बैंडेज बहुत काम आती है। यह न केवल घाव को साफ रखती है, बल्कि संक्रमण से भी बचाती है।
इसके अलावा अगर कोई छोटी-मोटी चोट लग जाए तो इसे ढकने में मदद करती है।
पट्टी और बैंडेज का उपयोग करने से घाव जल्दी ठीक होता है और दर्द भी कम होता है। इसलिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट में इनका होना जरूरी है।
#3
घाव साफ करने का लिक्विड या स्प्रे रखें
घाव पर लगाने के लिए घाव साफ करने का लिक्विड या स्प्रे बहुत जरूरी होते हैं। यह घाव को बैक्टीरिया से बचाए रखते हैं और उसे जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा यह घाव को साफ रखने में भी मदद करता है।
इस लिक्विड या स्प्रे का उपयोग करने से संक्रमण का खतरा कम होता है और त्वचा को ताज़गी मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट में इसे जरूर रखें।
#4
एलर्जी की दवा रखें
अगर आपको किसी एलर्जी का सामना करना पड़े तो एलर्जी की दवा बहुत काम आ सकती है। यह एलर्जी के लक्षणों को कम करती है और आपको आराम देती है।
इसके अलावा यह शरीर में हिस्टामाइन नामक रसायन के प्रभाव को कम करती है, जिससे एलर्जी के लक्षण घटते हैं।
एलर्जी की दवा का उपयोग करने से खुजली, सूजन और अन्य एलर्जी के लक्षणों में राहत मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट में इसे जरूर शामिल करना चाहिए।
#5
बुखार नापने का यंत्र रखें
अगर आपको बुखार हो जाए तो बुखार नापने का यंत्र से तापमान नापना जरूरी है ताकि सही इलाज हो सके। यह उपकरण बहुत ही छोटा और हल्का होता है, जिसे आप आसानी से अपनी जेब या बैग में रख सकते हैं।
इन 5 जरूरी चीजों को अपनी यात्रा प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल करके आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। इनका उपयोग करना आसान होता है और ये हर किसी के लिए उपलब्ध भी होती हैं।