यात्रा के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट में जरूर रखें ये 5 चीजें

अगर आपको बुखार हो जाए तो बुखार नापने का यंत्र से तापमान नापना जरूरी है ताकि सही इलाज हो सके। यह उपकरण बहुत ही छोटा और हल्का होता है, जिसे आप आसानी से अपनी जेब या बैग में रख सकते हैं।

इन 5 जरूरी चीजों को अपनी यात्रा प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल करके आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं। इनका उपयोग करना आसान होता है और ये हर किसी के लिए उपलब्ध भी होती हैं।