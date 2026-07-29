फल की टोकरी में जरूर रखें टैमारिल्लो, इसके सेवन से मिल सकते हैं ये फायदे

टैमारिल्लो में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फाइबर खाने को आसानी से पचाने में सहायक होता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

इसके अलावा टैमारिल्लो का सेवन आंत की सफाई करता है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं और आंत स्वस्थ रहती है।

नियमित रूप से टैमारिल्लो का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।