चट्टानों को संतुलित करने से मिल सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ये लाभ

चट्टानों को संतुलित करना एक प्रकार का समस्या समाधान अभ्यास भी है।

जब हम एक पत्थर को सही जगह पर रखने में असफल होते हैं तो हमें दोबारा सोचकर नया रास्ता ढूंढना पड़ता है।

इस प्रक्रिया से हमारी समस्या समाधान क्षमता मजबूत होती जाती है और हम जीवन की अन्य समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं।

यह अभ्यास हमें धैर्य और सोचने की क्षमता भी सिखाता है, जिससे हम अधिक प्रभावी बनते हैं।