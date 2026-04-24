रसोई की सफाई के लिए बेहतरीन है बेकिंग सोडा, आजमाएं ये हैक्स

बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि रसोई की सफाई के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसकी मदद से आप कई तरह की रसोई की समस्याओं का हल आसानी से पा सकते हैं। बेकिंग सोडा एक किफायती और प्राकृतिक उपाय है, जो रसोई को साफ-सुथरा रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि कैसे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके रसोई को चमकाया जा सकता है।

#1 स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को साफ करें स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में अक्सर खाने के दाग-धब्बे लग जाते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। बेकिंग सोडा इस काम में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें, फिर इस पेस्ट को दाग-धब्बों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से रगड़कर बर्तन को धो लें। इससे बर्तन नए जैसे चमक उठेंगे।

#2 माइक्रोवेव की सफाई करें माइक्रोवेव में खाना गर्म करते समय कई बार गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ करना आसान नहीं होता। इसके लिए बेकिंग सोडा बहुत असरदार साबित हो सकता है। बस एक कप पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर माइक्रोवेव में रख दें और उसे गर्म करें। इससे भाप बनेगी, जो गंदगी को ढीला कर देगी। इसके बाद एक साफ कपड़े से माइक्रोवेव को पोंछ लें।

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#3 किचन सिंक को चमकाएं रसोई के सिंक में अक्सर गंदगी और दाग-धब्बे लग जाते हैं, जिन्हें हटाना मुश्किल होता है। इसके लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को सिंक पर छिड़कें और उसे कुछ मिनट छोड़ दें ताकि वह अच्छे से काम कर सके। इसके बाद एक नरम ब्रश या स्पंज से रगड़ें और पानी से धो लें। इससे आपका सिंक नया जैसा चमक उठेगा।

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