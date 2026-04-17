बैडमिंटन खेलना चाहते हैं? जानिए 5 जरूरी बातें

बैडमिंटन एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शारीरिक फिटनेस के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप इस खेल में नए हैं, तो कुछ जरूरी बातें जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको बैडमिंटन खेलने से पहले ध्यान रखने योग्य पांच अहम बातें बताएंगे, जो आपके अनुभव को बेहतर बना सकती हैं और आपको इस खेल में सफलता दिला सकती हैं।

#1 सही रैकेट का चयन करें बैडमिंटन खेलने के लिए सही रैकेट का चयन करना बहुत जरूरी है। शुरुआती लोगों को हल्के वजन वाले रैकेट का उपयोग करना चाहिए, जिसे आसानी से संभाला जा सके। रैकेट की पकड़ भी सही होनी चाहिए ताकि हाथ से फिसले नहीं। इसके अलावा रैकेट की तारों की कसावट भी अहम होती है, जो आपके खेल को प्रभावित कर सकती है। सही रैकेट चुनकर आप अपने खेल का आनंद ले सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

#2 सही जूते पहनें बैडमिंटन खेलने के लिए सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे जूते चुनें, जो हल्के और आरामदायक हों और फिसलन भरे न हों। जूतों का तलवा ऐसा होना चाहिए, जो फर्श पर अच्छी पकड़ दे सके ताकि आप आसानी से दौड़ सकें और कूद सकें। इसके अलावा जूते पहनने से पहले उनकी फिटिंग पर ध्यान दें ताकि वे पैरों में अच्छी तरह फिट हों और खेलने में कोई परेशानी न हो।

Advertisement

#3 खेल से पहले शरीर को तैयार करें बैडमिंटन खेलने से पहले शरीर को हल्का गर्म करना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर को तैयार करता है और चोट लगने की संभावना को कम करता है। हल्की स्ट्रेचिंग करें और कुछ मिनट दौड़ लगाएं ताकि आपकी मांसपेशियां गर्म हो सकें। इससे आपका दिल भी तेजी से धड़कता है, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह आपका शरीर खेलने के लिए तैयार हो जाता है।

Advertisement

#4 बुनियादी तकनीक सीखें बैडमिंटन में जीतने के लिए बुनियादी तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले सही पकड़ कैसे करनी चाहिए, यह जानें। इसके अलावा शटल को कैसे मारना चाहिए, यह भी सीखें। सर्व करने का तरीका और शटल को ऊंचा कैसे उठाना चाहिए, यह भी अहम है। शुरुआती दौर में इन तकनीकों पर ध्यान दें ताकि आपका खेल बेहतर हो सके और आप अपने दोस्तों के साथ मजेदार समय बिता सकें।