मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है, इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर करें दूर

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तुलसी की पत्तियां भी हैं असरदार

तुलसी की पत्तियां अपने खास गुणों के लिए जानी जाती हैं, जो मुंह की बदबू दूर करने में मदद करती हैं। रोजाना 4-5 तुलसी की पत्तियां चबाने से आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और बदबू दूर होती है। इसे नियमित रूप से अपनाने पर आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और आप दिनभर आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह एक सरल और असरदार उपाय है, जिसे आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।