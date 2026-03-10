LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / गर्मियों के दौरान खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक टिप्स
गर्मियों के दौरान खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक टिप्स
गर्मियों में स्वस्थ रखने वाली आयुर्वेदिक टिप्स

गर्मियों के दौरान खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक टिप्स

लेखन अंजली
Mar 10, 2026
11:24 am
क्या है खबर?

गर्मियों का मौसम न सिर्फ उमस और गर्मी लाता है, बल्कि कई तरह की बीमारियां भी बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार, गर्मियों में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे चक्कर आना, ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव, उल्टी, चिड़चिड़ापन, पानी की कमी और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे आयुर्वेदिक सुझाव बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं।

#1

समय पर खाएं खाना

आयुर्वेद के मुताबिक, खाने का समय बहुत जरूरी होता है। अगर आप समय पर खाना खाते हैं तो इससे पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ता है और शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा समय पर खाना खाने से शरीर में गर्मी का स्तर संतुलित रहता है। इसलिए रोजाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच नाश्ता, दोपहर 12 से 1 बजे के बीच दोपहर का खाना और शाम 5-6 बजे के बीच रात का खाना जरूर करें।

#2

पानी पीते रहें

गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके कारण सिरदर्द, थकान और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी के साथ नारियल पानी, छाछ और ताजे फलों का रस पिएं। इसके अलावा तरबूज, खरबूज, खीरा और टमाटर जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

Advertisement

#3

पाचन को ठीक रखने के लिए खाएं ये चीजें

गर्मियों के दौरान पाचन को ठीक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी का अधिक स्तर शरीर को अंदर से गर्म कर सकता है, जिससे पाचन खराब हो सकता है। पाचन को ठीक रखने के लिए गर्मियों के दौरान दही, खीरा, तरबूज और खरबूजा जैसे ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा गर्मियों के दौरान पाचन को बढ़ावा देने के लिए अदरक की भी चाय पी सकते हैं।

Advertisement

#4

ठंडे पानी से बचें

ठंडक पाने के लिए ठंडे पानी का सेवन करना गलत है। इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और इससे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता है। इससे बचने के लिए ठंडे पानी की बजाय सामान्य तापमान वाले पानी का सेवन करें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। आप चाहें तो पुदीने की चाय या फिर ग्रीन टी भी पी सकते हैं।

#5

गर्मियों में इन चीजों से बचें

गर्मियों के दौरान गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर को और अधिक गर्म कर सकती हैं। इन चीजों में लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, अलसी, काजू, बादाम, अखरोट, मूंगफली, खजूर, अंजीर, किशमिश और तैलीय खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं। इनकी बजाय आप गर्मियों के दौरान ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

Advertisement