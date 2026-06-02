मानसून के दौरान इन रंगों वाले कपड़े पहनने से बचें, हो सकती है परेशानी

मानसून में कपड़ों का चयन करते समय सिर्फ आराम और स्टाइल पर ही नहीं, बल्कि रंगों पर भी खास ध्यान देना चाहिए। कई लोग इस बात से अनजान हैं कि कुछ रंग मानसून के मौसम में परेशानी पैदा कर सकते हैं। इस मौसम में कपड़ों के रंगों का सही चयन करने से आप ताजगी का अनुभव कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे रंगों के बारे में बताते हैं, जिनसे मानसून के दौरान दूर रहना बेहतर है।

#1 काला रंग काला रंग हर मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। भले ही आप कितने भी आरामदायक कपड़े पहन लें, अगर उनका रंग काला है तो वे आपको भारी महसूस करवा सकते हैं। इसके अलावा काले रंग के कपड़ों में पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे आप असहज महसूस कर सकते हैं। इसलिए, मानसून में काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और हल्के रंगों को प्राथमिकता दें। इस रंग के कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं।

#2 भूरा रंग मानसून में भूरे रंग के कपड़े पहनना भी अच्छा नहीं माना जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से आप गंदे दिख सकते हैं और यह आपके आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। मानसून में अक्सर गंदगी और कीचड़ होती रहती है, जिससे भूरे रंग के कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, इस मौसम में भूरे रंग के कपड़ों से दूरी बनाएं।

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#3 क्रीम और सफेद रंग क्रीम और हल्के सफेद रंग के कपड़े भी मानसून के मौसम में परेशानी पैदा कर सकते हैं। ये रंग भी कीचड़ और गंदगी को जल्दी पकड़ते हैं और साफ करने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा ये रंग भी असहजता का अहसास करा सकते हैं। इसलिए, मानसून में इन रंगों के कपड़ों से भी दूरी बनाना ही बेहतर है। इसके बजाय हल्के और चमकीले रंगों के कपड़े पहनें, जो आपको ताजगी का अनुभव करवाएं।

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