गर्मियों के दौरान इन 4 रंगों के कपड़े पहनने से बचें, चेहरा लग सकता है डल

गर्मियों के दौरान सही रंग के कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप आरामदायक महसूस करते हैं, बल्कि त्वचा भी दमकती है। हालांकि, कुछ रंग गर्मियों में पहनने के लिए सही नहीं माने जाते हैं। गहरे रंगों से गर्मी अधिक लगती है और त्वचा की चमक फीकी पड़ सकती है। आइए आज हम आपको 4 ऐसे रंगों के बारे में बताते हैं, जिनके कपड़े गर्मियों के दौरान पहनने से बचना चाहिए।

#1 काला काले रंग के कपड़े गर्मियों में पहनना सबसे ज्यादा गलत है। यह रंग सूरज की रोशनी को अधिक सोख लेता है, जिससे आपका शरीर और त्वचा गर्म महसूस कर सकती है। इसके अलावा काले रंग के कपड़े पहनने से पसीना भी जल्दी सूखता है, जिससे चिपचिपी और असहज स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए, इस मौसम में काले रंग के कपड़े पहनने से बचें और इसके बजाय हल्के रंगों का चयन करें।

#2 गहरा नीला गहरा नीला भी एक ऐसा रंग है, जो गर्मियों में पहनने के लिए सही नहीं माना जाता है। यह रंग भी सूरज की रोशनी को ज्यादा सोखता है और आपको गर्म महसूस करा सकता है। इसके अलावा गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से पसीना भी जल्दी सूखता है, जिससे चिपचिपी और असहज स्थिति उत्पन्न होती है। आप इसकी जगह नीले के हल्के रंगों का चयन कर सकते हैं।

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#3 भूरा भूरे रंग के कपड़े भी गर्मियों में पहनने के लिए सही नहीं माने जाते हैं। यह रंग भी सूरज की रोशनी को ज्यादा सोखता है, जिससे आपका शरीर और त्वचा गर्म महसूस कर सकती है। भूरा रंग पहनने पर आपका चेहरा डल नजर आ सकता है और आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके बजाय आप क्रीम या बेज रंग के कपड़े चुन सकते हैं, जो हल्के न्यूड रंग हैं।

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