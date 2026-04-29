गर्मियों के दौरान इन 5 रंगों के कपड़े पहनने से बचें, लगेंगे अच्छे

हर साल गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में आपको खुद को ठंडा रखने के लिए खान-पान से लेकर कपड़े आदि में कई बदलाव करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े का रंग भी अहम भूमिका निभाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे रंगों के बारे में बताते हैं, जिनका इस मौसम में सिर्फ एक बार पहनना ही काफी है क्योंकि इनसे शरीर का तापमान बढ़ सकता है।

#1 लाल रंग लाल रंग का गर्मियों में कपड़े पहनना सबसे गलत है। इसका कारण है कि लाल रंग गर्मी को बढ़ाता है और इससे शरीर का तापमान भी काफी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं लाल रंग के कपड़े पहनकर आप दूसरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। इसलिए इस रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बजाय आप सफेद, हल्के नीले या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, जो ठंडक का अहसास दिलाते हैं।

#2 काला रंग काला रंग गर्मियों के लिए सबसे खराब रंग माना जाता है। अगर आप काले रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह सूरज की किरणों को अपने अंदर खींचता है, जिससे आपका शरीर और भी गर्म महसूस होता है, खासतौर से जब आप धूप में होते हैं तो काले रंग के कपड़े पहनकर आप खुद को बहुत गर्म महसूस करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्मियों में काले रंग के कपड़े पहनने से बचें।

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#3 गहरा नीला रंग गहरे नीले रंग के कपड़े भी गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनकर आप दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, लेकिन यह रंग गर्मियों में शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। खासतौर से जब आप धूप में होते हैं तो गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर आप खुद को बहुत गर्म महसूस करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्मियों में गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें।

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#4 भूरे रंग भूरे रंग के कपड़े भी गर्मियों में न पहनें क्योंकि ये भी सूरज की किरणों को अपने अंदर खींचते हैं, जिससे आपका शरीर और भी गर्म महसूस होता है। इसके अलावा भूरे रंग के कपड़ों का तापमान भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस रंग के कपड़े पहनकर आप खुद को बहुत गर्म महसूस करते हैं। इसके बजाय आप सफेद, हल्के नीले या पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, जो ठंडक का अहसास दिलाते हैं।