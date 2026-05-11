गर्मियों के दौरान इन 5 भारतीय पर्यटन स्थलों पर जाने से बचें, हो सकती है असुविधा

गर्मियों के दौरान घूमने का अपना ही मजा है। हालांकि, इस दौरान तापमान काफी बढ़ जाता है और ऐसे में ठंडे पर्यटन स्थलों पर जाना अच्छा माना जाता है। वैसे भी इस समय कई ऐसी जगहें होती हैं, जहां का तापमान गर्मी की वजह से काफी ज्यादा हो जाता है। वहां जाने से अच्छा है कि किसी ऐसी जगह पर जाएं, जहां ठंडक का अहसास हो। आइए आज हम आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 जैसलमेर राजस्थान की यह जगह गर्मियों के दौरान काफी गर्म हो जाती है। यहां पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे सहन करना मुश्किल होता है। अगर आप गर्मियों में इस जगह की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने ठहरने की जगह के बारे में पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि वहां पर कूलर या AC की व्यवस्था हो। इससे आपको गर्मी से ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

#2 डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित डलहौजी एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह जगह अंग्रेजों के समय में एक सैन्य छावनी के रूप में बनाई गई थी। यहां की इमारतें आज भी उस समय की याद दिलाती हैं। डलहौजी में 5 छोटे-छोटे पहाड़ी स्थल हैं, जिनके नाम खैरी, गोपालपुर, परमोट, पोली और टकसाल हैं। इन पहाड़ी स्थलों की ऊंचाई 1,970 से 2,270 मीटर तक है। गर्मी के दौरान यहां काफी भीड़-भाड़ होती है।

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#3 माउंट आबू गर्मियों के दौरान राजस्थान के सबसे ठंडे स्थान के तौर पर मशहूर माउंट आबू एक पहाड़ी स्थल है, जो अरावली रेंज में स्थित है। यह जगह राजस्थान के सबसे पुराने और बड़े मंदिरों में से एक 'अडेर' के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा माउंट आबू में आप नक्की झील, अचलेश्वर महादेव मंदिर, टॉड रॉक, दत्तात्रेय मंदिर, गुरु शिखर और रघुनाथ मंदिर जैसी कई जगहों की सैर कर सकते हैं। यहां भी इस दौरान काफी भीड़ मिलेगी।

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#4 कासोल हिमाचल प्रदेश का यह छोटा-सा गांव पार्वती घाटी में स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह पर्यटकों को ट्रेकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियां करने का मौका देती है। इसके अलावा यह जगह अपने शांत माहौल और हरी-भरी वादियों के लिए भी जानी जाती है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान दिल्ली जैसे कई स्थानों के लोग इस जगह पर जाते हैं, जिससे भीड़ काफी बढ़ जाती है।