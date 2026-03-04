गर्मियों के दौरान त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां

गर्मियों में पसीना और नमी त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर सकती है, जिससे कील-मुंहासे और काले धब्बे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सूरज की हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से त्वचा की उम्र भी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही त्वचा की देखभाल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं।

#1 त्वचा की सफाई का तरीका गलत होना त्वचा की सफाई का तरीका गलत होना भी एक बड़ी गलती है। त्वचा की सफाई एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से करना अहम है। अगर आप जोर से रगड़ते हैं या बहुत कठोर चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे त्वचा की ऊपरी परत छिल सकती है और जलन हो सकती है। इसलिए हमेशा एक कोमल और सुरक्षित सफाई चीज का चयन करें और हल्के हाथों से सफाई करें।

#2 धूप से त्वचा को बचाकर न रखना सूर्य की हानिकारक किरणें त्वचा के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं, खासकर गर्मियों में। कई लोग सिर्फ धूप में निकलने पर सनस्क्रीन क्रीम लगाना जरूरी समझते हैं, जबकि यह हर मौसम में जरूरी है। अगर आप रोजाना सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी त्वचा समय से पहले बूढ़ी हो सकती है और इसमें झुर्रियां आ सकती हैं। इसलिए रोजाना दो बार अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन क्रीम लगाएं।

#3 त्वचा को नमी न देना अधिकतर लोग गर्मियों के दौरान त्वचा को नमी देना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। भले ही आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की हो, फिर भी इसे नमी देना जरूरी है। आप जेल आधारित नमी देने वाले उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ चिकना भी नहीं बनाता है। इसके अलावा त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर पानी पीएं।

#4 मेकअप को ठीक से साफ न करना अगर आप मेकअप को ठीक से साफ किए बिना सो जाते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती है। इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी खो सकती है और कील-मुंहासे या फिर काले धब्बे जैसी समस्याएं हो सकती हैं।इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने मेकअप को साफ करें। इसके लिए आप हल्के फोमिंग क्लींजर या फिर नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा का सारा मेकअप आसानी से हट जाएगा।