बालों की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां, बाल हो सकते हैं खराब
क्या है खबर?
बालों की देखभाल करते समय छोटी-छोटी गलतियां भी बालों को कमजोर और खराब कर सकती हैं। कई बार हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसे काम कर देते हैं, जिससे बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हमें टालना चाहिए ताकि हमारे बाल स्वस्थ और सुंदर बने रहें। सही तरीके से बालों की देखभाल करने पर ही बालों की सुंदरता बरकरार रह सकती है।
#1
गीले बालों पर कंघी करना
गीले बालों पर कंघी करना एक आम आदत हो सकती है, लेकिन यह बालों को कमजोर कर सकती है।
गीले बाल कमजोर होते हैं और उन पर जोर डालने से वे टूट सकते हैं या झड़ सकते हैं।
इसके अलावा गीले बालों की जड़ों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा बाल धोने के बाद उन्हें हल्का सुखाकर ही कंघी करें ताकि बाल स्वस्थ और मजबूत बने रहें।
#2
रोजाना बाल धोना
रोजाना बाल धोना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे सिर का प्राकृतिक तेल खत्म हो जाता है, जो बालों को नमी और चमक देता है।
रोजाना बाल धोने से बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। इसके अलावा बालों की जड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही बाल धोएं और बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें ताकि वे स्वस्थ और मजबूत बने रहें।
#3
हीट उपकरणों का अधिक उपयोग करना
बाल सीधे करने या घुंघराले बनाने वाले उपकरणों का अधिक उपयोग करने से बालों की चमक और नमी खो जाती है।
हीट से बाल झड़ने लगते हैं और उनकी जड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है।
इसलिए इन उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और जब भी करें तो पहले बालों पर सुरक्षा स्प्रे लगाएं ताकि हीट का असर कम हो सके और बाल थोड़े सुरक्षित रह सकें।
#4
गीले बालों पर तौलिया रगड़ना
गीले बालों पर तौलिया रगड़ना भी एक गलत आदत है। इससे बाल टूट सकते हैं या झड़ सकते हैं। गीले बालों को हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाना चाहिए।
तौलिया रगड़ने की बजाय उसे बालों पर धीरे-धीरे दबाएं ताकि पानी धीरे-धीरे निकल जाए और बालों को नुकसान न हो।
इसके अलावा गीले बालों को खुला छोड़ दें ताकि वे प्राकृतिक रूप से सूख सकें और उनकी जड़ों पर भी बुरा असर न पड़े।
#5
रसायनिक उत्पादों का अधिक उपयोग करना
बालों पर रासायनिक चीजों का अधिक उपयोग करने से भी बचना चाहिए क्योंकि ये चीजें बालों की प्राकृतिक नमी और चमक को छीन लेती हैं। इससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं।
इसके अलावा रासायनिक चीजों से बालों की जड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है।
इसलिए प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें और समय-समय पर घरेलू नुस्खे अपनाएं ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी सुंदरता बनी रहे।