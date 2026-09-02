गाड़ी चलाते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है दुर्घटना का सामना
क्या है खबर?
गाड़ी चलाना एक जिम्मेदार काम है और इसे सावधानी से करना चाहिए। कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। चाहे आप नए ड्राइवर हों या अनुभवी, आपको कुछ आम गलतियों से बचना चाहिए ताकि आप और आपके साथ यात्रा कर रहे लोग सुरक्षित रहें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए।
#1
मोबाइल का उपयोग करना
मोबाइल का उपयोग करते समय गाड़ी चलाना सबसे बड़ी गलती है। इससे आपका ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर आपको किसी जरूरी कॉल का जवाब देना है या संदेश भेजना है तो पहले गाड़ी रोकें और फिर ऐसा करें।
आजकल कई गाड़ियों में वायरलेस सुविधा होती है, जिससे आप बिना हाथ लगाए कॉल कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें सड़क पर ही रहेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे।
#2
सीट बेल्ट न लगाना
सीट बेल्ट लगाना एक जरूरी सुरक्षा उपाय है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे आप पीछे बैठें या आगे, हर किसी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए।
यह आपके जीवन को बचा सकता है क्योंकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में सीट बेल्ट आपको सुरक्षित रख सकती है।
इसे हमेशा सुनिश्चित करें कि सभी यात्री सीट बेल्ट पहनें और इसे सही तरीके से बांधें। इससे दुर्घटना के समय आपको अधिक सुरक्षा मिलेगी और आप सुरक्षित रहेंगे।
#3
गति सीमा का पालन न करना
गति सीमा का पालन करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग जल्दी पहुंचने की चाह में तेज गाड़ी चलाते हैं, जिससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। हर सड़क पर अलग-अलग गति सीमा होती है, इसलिए उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं।
तेज गाड़ी चलाने से न केवल आपका संतुलन बिगड़ सकता है बल्कि दूसरे वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए हमेशा गति सीमा का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग करें।
#4
संकेतकों का सही उपयोग न करना
जब भी आप लेन बदलते हैं या मोड़ लेते हैं, तब संकेतकों का सही उपयोग करें ताकि पीछे आ रही गाड़ियों को आपकी मंशा समझने में आसानी हो। इससे न केवल आपका सफर सुरक्षित रहता है बल्कि दूसरे ड्राइवरों को भी परेशानी नहीं होती।
संकेतकों का सही उपयोग करने से सड़क पर अनुशासन बना रहता है और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। इसलिए हमेशा गाड़ी चलाते समय संकेतकों का सही और नियमित उपयोग करें।
#5
शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाना
शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे आपका संतुलन बिगड़ जाता है और आप खुद ही नहीं दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं।
अगर आपको कहीं जाना हो तो पहले शराब पीने से बचें या फिर किसी अन्य साधन का उपयोग करें। इन गलतियों से बचकर आप न केवल खुद बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।