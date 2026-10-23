खाना बनाते समय न करें ये गलतियां, बिगड़ सकता है स्वाद

कई बार जल्दीबाजी में या अनजाने में खाना अधपका रह जाता है, जिससे न तो उसका स्वाद ठीक रहता है और न ही वह अच्छे से पचता है, खासकर चावल या दाल आदि को अच्छे से पकाना जरूरी होता है ताकि वे आसानी से पचे और पौष्टिक बने रहें।

इन गलतियों को सुधारकर आप अपने खाने को न केवल स्वादिष्ट बना सकते हैं बल्कि उसे सेहतमंद भी रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर देखें।