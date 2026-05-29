लिप लाइनर लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर लिप लाइनर लगाना एक अच्छा स्टेप है। यह आपके होंठों को एक साफ और परिभाषित लुक देता है। हालांकि, अक्सर महिलाएं लिप लाइनर लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका मेकअप लुक बिगड़ सकता है। आज के मेकअप टिप्स में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो महिलाएं लिप लाइनर लगाते समय कर बैठती हैं। इनसे बचकर आप अपने होंठों को सुंदर दिखा सकती हैं।

#1 गलत रंग का लिप लाइनर चुनना लिप लाइनर का रंग चुनते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि महिलाएं लिपस्टिक के रंग से मेल खाते हुए लिप लाइनर का चयन करती हैं। सही तरीका यह है कि आप अपने प्राकृतिक होंठों के रंग से थोड़ा गहरा या हल्का रंग चुनें, जो आपके होंठों को एक सुंदर फ्रेम दे सके। इससे आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहती है और आपके होंठ ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। अलग-अलग रंग के लिप लाइनर में भी निवेश करें।

#2 सिर्फ किनारों पर लिप लाइनर लगाना कई महिलाएं सिर्फ होंठों के बाहरी किनारों पर लिप लाइनर लगाती हैं और अंदर के हिस्से को छोड़ देती हैं। ऐसा करने से आपके होंठ अस्वाभाविक लग सकते हैं। हमेशा अपने आधे होंठों पर लिप लाइनर लगाएं, ताकि वे एक समान दिखें और आपकी लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहे। इसके अलावा लिप लाइनर लगाने से पहले होंठों को अच्छे से साफ कर लें, ताकि लिपस्टिक और लिप लाइनर की परतें एकसाथ अच्छी तरह से मिलें।

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#3 बहुत ज्यादा मोटा लाइनर लगाना लिप लाइनर लगाते समय मोटाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बहुत मोटा लिप लाइनर लगाती हैं तो यह आपके होंठों को बनावटी दिखा सकता है। इसलिए, हमेशा पतले और सटीक लाइनों में लिप लाइनर लगाएं, ताकि आपके होंठ प्राकृतिक और आकर्षक दिखें। इसके लिए आप छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में लिप लाइनर लगाएं और धीरे-धीरे मोटाई बढ़ाएं। इससे आपके होंठों का आकार बेहतर तरीके से उभरकर सामने आएगा।

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#4 गलत तरीके से फैलाना लिप लाइनर लगाने का सही तरीका यह है कि आप उसे धीरे-धीरे फैलाएं, ताकि वह आपके पूरे होंठों पर अच्छी तरह से लग सके। कभी-कभी महिलाएं जल्दीबाजी में या गलत तरीके से लिप लाइनर फैलाती हैं, जिससे वह असमान दिखता है। इसलिए, हमेशा ध्यान रखें कि लिप लाइनर को सही तरीके से फैलाएं, ताकि वह आपके होंठों पर एक समान दिखे और आपकी लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहे।