नाजुक कपड़े धोते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

साबुन की अधिक मात्रा भी नाजुक कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।

ज्यादा साबुन से कपड़ों की कोमलता प्रभावित होती है और उनमें चमक कम हो सकती है। इसलिए हमेशा नाजुक कपड़ों के लिए कम मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करें।

इसके अलावा साबुन का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह नाजुक कपड़ों के लिए सही हो और उसमें हानिकारक रसायनों की मात्रा कम हो।

इस तरह आप अपने नाजुक कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।