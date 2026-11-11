नाजुक कपड़े धोते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
नाजुक कपड़े जैसे सिल्क, शिफॉन, ऑर्गेंजा और वेलवेट आदि को धोना आसान काम नहीं है और अगर इन्हें धोते समय कोई गलती हो जाए तो इससे कपड़े खराब हो सकते हैं। इनकी चमक फीकी पड़ सकती है या फिर इनमें दरारें आ सकती हैं। आइए आज हम आपको नाजुक कपड़ों को धोते समय की जाने वाली ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
गर्म पानी का इस्तेमाल करना
नाजुक कपड़ों को धोते समय गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि गर्म पानी कपड़े के धागों को कमजोर कर सकता है और इससे कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं।
इसके बजाय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि ठंडा पानी नाजुक कपड़ों की रंगत को बनाए रखता है और उन्हें लंबे समय तक नई जैसी बनाए रखता है।
ठंडे पानी से कपड़ों को धोने में भी आसानी होती है और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
#2
साबुन की मात्रा का ध्यान न रखना
साबुन की अधिक मात्रा भी नाजुक कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है।
ज्यादा साबुन से कपड़ों की कोमलता प्रभावित होती है और उनमें चमक कम हो सकती है। इसलिए हमेशा नाजुक कपड़ों के लिए कम मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा साबुन का चयन करते समय ध्यान रखें कि वह नाजुक कपड़ों के लिए सही हो और उसमें हानिकारक रसायनों की मात्रा कम हो।
इस तरह आप अपने नाजुक कपड़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
अलग-अलग रंगों को एक साथ धोना
अलग-अलग रंगों के नाजुक कपड़ों को एक साथ धोने से रंग एक-दूसरे पर चढ़ सकते हैं, जिससे कपड़े खराब हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा अपने नाजुक कपड़ों को रंगों के हिसाब से अलग-अलग धोएं, जैसे सफेद, नीले, लाल और हरे रंग के कपड़ों को अलग-अलग धोना चाहिए।
इसके अलावा नए कपड़ों को पहले एक बार अलग धोकर सुखा लेना चाहिए ताकि उनके रंग हल्के हो जाएं और फिर उन्हें अन्य कपड़ों के साथ धोएं।
#4
मशीन में नाजुक कपड़ों को धोना
अगर आप अपने नाजुक कपड़ों को मशीन में धोते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
मशीन में धोने से कपड़े फट सकते हैं या उनमें दरारें आ सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने नाजुक कपड़ों को हाथ से ही धोएं।
इसके लिए पहले एक बाल्टी में ठंडा पानी भरकर उसमें थोड़ी मात्रा में नाजुक कपड़ों के लिए सही साबुन मिलाएं, फिर अपने कपड़ों को 5-10 मिनट तक इस मिश्रण में भिगोएं। इसके बाद उन्हें धुला लें।
#5
सूखाने का गलत तरीका
कई लोग अपने नाजुक कपड़ों को धूप में सुखाने की गलती कर देते हैं, जिससे उनके रंग फीके पड़ सकते हैं और कपड़े कमजोर हो सकते हैं।
इसलिए अपने नाजुक कपड़ों को धूप में न सुखाएं बल्कि उन्हें हवा वाले स्थान पर लटका दें ताकि वे धीरे-धीरे सूख जाएं।
इस तरह आपके नाजुक कपड़े सुरक्षित रहेंगे और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।