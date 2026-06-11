टैटू पार्लर जाएं तो न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

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खुद से डिजाइन बनाना

कई बार लोग खुद ही डिजाइन बना लेते हैं या किसी तस्वीर को देखकर उसे कॉपी करने लगते हैं, जो सही नहीं होता। हर शरीर का आकार अलग होता है और हर जगह पर एक ही डिजाइन अच्छा नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप अपने शरीर के हिसाब से डिजाइन बनवाएं और कलाकार से सलाह लें। इससे आपका टैटू बेहतर दिखेगा और आपकी त्वचा पर भी अच्छा लगेगा। सही सलाह और डिजाइन से आपका टैटू खास दिखेगा।