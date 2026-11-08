माइक्रोवेव का उपयोग करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं तो उसे ढक्कन लगाकर न रखें क्योंकि इससे भाप बाहर नहीं निकल पाती और खाना उबल सकता है या फैल सकता है।

इसके अलावा ढक्कन लगाने से खाना असमान रूप से गर्म हो सकता है, जिससे कुछ हिस्से ज्यादा गर्म और कुछ हिस्से ठंडे रह जाते हैं।

हमेशा खाना माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित कंटेनर में डालकर ढक्कन बिना ही गर्म करें ताकि भाप आसानी से बाहर निकल सके।