माइक्रोवेव का उपयोग करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
माइक्रोवेव एक बेहतरीन उपकरण है, जो खाना पकाने और गर्म करने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनसे न केवल खाना खराब हो सकता है, बल्कि सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका खाना सही तरीके से बने और आपकी सेहत भी अच्छी रहे।
#1
स्टील के बर्तन का उपयोग न करें
माइक्रोवेव में कभी भी स्टील के बर्तन का उपयोग न करें। स्टील के बर्तन माइक्रोवेव में गर्म होने पर चिंगारी उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपके खाने को खराब कर सकता है।
इसके अलावा स्टील के बर्तन माइक्रोवेव के अंदरूनी हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके बजाय कांच या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें, जो माइक्रोवेव में सुरक्षित होते हैं और आपके खाने को सही तरीके से पकाते हैं।
#2
प्लास्टिक के कंटेनर का चयन सोच-समझकर करें
माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें।
कुछ प्लास्टिक सामग्री ज्यादा गर्म होने पर हानिकारक रसायन छोड़ सकती हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित प्लास्टिक कंटेनर का ही चयन करें और सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हों।
इसके अलावा कभी भी प्लास्टिक कंटेनर को खाली माइक्रोवेव में न रखें क्योंकि इससे भी नुकसान हो सकता है।
#3
ढक्कन लगाकर न गर्माएं
अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं तो उसे ढक्कन लगाकर न रखें क्योंकि इससे भाप बाहर नहीं निकल पाती और खाना उबल सकता है या फैल सकता है।
इसके अलावा ढक्कन लगाने से खाना असमान रूप से गर्म हो सकता है, जिससे कुछ हिस्से ज्यादा गर्म और कुछ हिस्से ठंडे रह जाते हैं।
हमेशा खाना माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित कंटेनर में डालकर ढक्कन बिना ही गर्म करें ताकि भाप आसानी से बाहर निकल सके।
#4
लंबे समय तक माइक्रोवेव में छोड़ना
कई लोग खाने को माइक्रोवेव में ही छोड़ देते हैं ताकि बाद में आसानी से खा सकें, लेकिन ऐसा करना गलत है।
लंबे समय तक माइक्रोवेव में खाना छोड़ने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं।
इसलिए हमेशा खाना माइक्रोवेव से निकालकर किसी कंटेनर में रखें और जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। इससे आपका खाना ताजा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
#5
सही समय और तापमान का ध्यान रखें
माइक्रोवेव का सही इस्तेमाल करने के लिए उसमें समय और तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
ज्यादा समय तक या गलत तापमान पर खाना पकाने से न केवल उसका स्वाद बिगड़ सकता है बल्कि उसकी पोषण क्षमता भी कम हो सकती है।
इसलिए हमेशा खाने की विधि अनुसार ही समय और तापमान सेट करें ताकि आपका खाना स्वादिष्ट बने और उसमें मौजूद पोषक तत्व भी बरकरार रहें।