हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
हेयर स्ट्रेटनर एक ऐसा उपकरण है, जिसका इस्तेमाल बालों को सीधा करने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसे सही तरीके से इस्तेमाल न करने पर बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालों को सीधा करने के साथ-साथ सुरक्षित भी रख सकते हैं।
#1
गीले बालों पर सीधे स्ट्रेटनर न लगाएं
सबसे बड़ी गलती है गीले बालों पर सीधे स्ट्रेटनर लगाना। इससे बालों की नमी चली जाती है और वे कमजोर हो जाते हैं।
हमेशा अपने बालों को तौलिये से सुखाने के बाद ही स्ट्रेटनर का उपयोग करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनका नुकसान भी कम होगा।
इसके अलावा गीले बालों पर स्ट्रेटनर लगाने से उनके टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए यह आदत छोड़ दें और सही तरीके से स्ट्रेटनर का उपयोग करें।
#2
ज्यादा गर्मी का उपयोग न करें
ज्यादा गर्मी का उपयोग करने से आपके बालों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इससे बाल जल सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है।
हमेशा मध्यम तापमान पर स्ट्रेटनर का उपयोग करें ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें और लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें। इससे आपके बाल सीधा भी रहेंगे और उनका नुकसान भी कम होगा।
मध्यम तापमान पर स्ट्रेटनर का उपयोग करने से आपके बालों की प्राकृतिक नमी भी बनी रहती है।
#3
गर्मी से बचाव का उपाय जरूर करें
स्ट्रेटनर का उपयोग करने से पहले गर्मी से बचाव का उपाय करना बहुत जरूरी होता है। यह आपके बालों को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है।
गर्मी से बचाव का उपाय करने से बालों की नमी बनी रहती है और वे टूटते भी नहीं हैं।
इसके अलावा यह बालों को चमकदार बनाता है और उन्हें सीधा रखने में मदद करता है।
#4
बालों को एक साथ स्ट्रेटन न करें
एक बार में बहुत सारे बालों पर स्ट्रेटनर लगाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे आपके बाल ठीक से सीध नहीं होते और उलझ सकते हैं।
हर बार छोटे-छोटे हिस्सों में स्ट्रेटनर लगाएं ताकि आपके सारे बाल अच्छी तरह से सीधे हो सकें।
इस तरह आप अपने बालों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें सीधा कर सकते हैं। छोटे हिस्सों में स्ट्रेटनर लगाने से बालों की नमी भी बनी रहती है और वे टूटते भी नहीं हैं।
#5
नियमित रूप से स्ट्रेटनर साफ करें
स्ट्रेटनर की प्लेट्स पर धूल-मिट्टी जमा होने से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना जरूरी है।
इसके लिए गीले कपड़े या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इससे न केवल स्ट्रेटनर की उम्र बढ़ेगी बल्कि आपके बाल भी बेहतर तरीके से सीध होंगे।
इन सरल लेकिन अहम सुझावों का पालन करके आप अपने बालों को सही तरीके से स्ट्रेटनर कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।