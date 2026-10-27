बच्चों की त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां

बच्चों को धूप से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कई माता-पिता इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बच्चों को बिना धूप से बचाने वाले क्रीम के धूप में भेज देते हैं।

इससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब भी बच्चे बाहर जाएं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की धूप से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही भेजें और हर 2-3 घंटे बाद इसे दोबारा लगाएं।

इसके अतिरिक्त बच्चों को ज्यादा से ज्यादा छांव में रखें।