बच्चों की त्वचा की देखभाल करते समय न करें ये गलतियां
क्या है खबर?
बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक और कोमल होती है। ऐसे में उनकी त्वचा की देखभाल करते समय माता-पिता से कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनसे बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें माता-पिता अनजाने में कर देते हैं और इन्हें सुधारकर आप अपने बच्चे की त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
उम्र के अनुसार उत्पादों का चयन न करना
अक्सर माता-पिता सोचते हैं कि वे खुद जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, वही बच्चों के लिए भी सही होंगी।
यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि बच्चों की त्वचा की जरूरतें अलग होती हैं। बच्चों के लिए ऐसे उत्पाद चुनें, जो उनकी उम्र और त्वचा की जरूरतों के अनुसार हों।
इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या फिर बच्चों के लिए बने खास त्वचा देखभाल उत्पादों का चयन कर सकते हैं।
#2
धूप से सुरक्षा न करना
बच्चों को धूप से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कई माता-पिता इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और बच्चों को बिना धूप से बचाने वाले क्रीम के धूप में भेज देते हैं।
इससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब भी बच्चे बाहर जाएं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की धूप से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही भेजें और हर 2-3 घंटे बाद इसे दोबारा लगाएं।
इसके अतिरिक्त बच्चों को ज्यादा से ज्यादा छांव में रखें।
#3
अधिक साबुन का उपयोग करना
साबुन का ज्यादा उपयोग करने से बच्चों की त्वचा सूखी हो सकती है। इसलिए नहाने के दौरान बहुत ज्यादा साबुन का उपयोग न करें और कोशिश करें कि बच्चे जितना संभव हो उतनी देर तक पानी में रहें।
इससे उनकी त्वचा कोमल बनी रहती है और सूखी नहीं होती। आप चाहें तो बच्चों के नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध या ओटमील मिला सकते हैं, जिससे उनकी त्वचा को अतिरिक्त नमी मिलेगी।
#4
पानी की कमी का ध्यान न रखना
बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना सुनिश्चित करें ताकि उनकी त्वचा अंदर से भी नमी प्राप्त कर सके।
इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी उनकी पानी की कमी पूरी करने में मदद कर सकता है। इससे उनकी त्वचा को प्राकृतिक नमी मिलती है, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार दिखते हैं।
#5
समय-समय पर मॉइस्चराइजर न लगाना
मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार माता-पिता इसे समय पर नहीं लगाते या फिर भूल जाते हैं।
रोजाना सुबह और रात दोनों समय बच्चों की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि उनकी त्वचा नमी बनी रहे और सूखी न हो।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की त्वचा की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं।