गर्मी के दौरान न करें ये गलतियां, बन सकती हैं जानलेवा

गर्मियों में अधिक तापमान के कारण लू लगना या थकावट जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचाव के लिए लोग क्या करें, इस बारे में तो अक्सर जानकारी दी जाती है, लेकिन लोग खुद से ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको गर्मियों के दौरान बचना चाहिए।

#1 घर से बिना पानी के बाहर निकलना अगर आप घर से पानी की बोतल लेकर नहीं निकलते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गर्मियों में पानी के सेवन को लेकर लापरवाही करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने का नियम बनाएं। इसके अतिरिक्त घर से बाहर निकलते समय एक पानी की बोतल जरूर अपने साथ रखें और इसे समय-समय पर पीते रहें। इससे आप लू से सुरक्षित रह सकते हैं।

#2 धूप में ज्यादा देर तक रहना गर्मी के कारण धूप में निकलना खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर आप ज्यादा देर तक धूप में रहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। अगर आपको किसी कारणवश इस समय धूप में निकलना पड़ रहा है, तो सिर को किसी कपड़े से अच्छी तरह ढक लें और बाहर निकलते समय किसी छायादार जगह या फिर ठंडी जगह में ठहरें।

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#3 चाय-कॉफी का सेवन करना गर्मियों के दौरान चाय-कॉफी का सेवन करने से बचें। इसका कारण है कि इनका सेवन शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकता है। चाय-कॉफी और शराब का सेवन करने से प्यास भी ज्यादा लगती है, जिससे शरीर में पानी की कमी की समस्या बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि गर्मियों में पानी, छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और ताजे फलों का रस आदि का सेवन करें। ये पेय न केवल हाइड्रेट रखेंगे बल्कि शरीर को ठंडक भी देंगे।

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#4 अधिक गर्म खाना या ठंडा खाना खाना गर्मियों में अधिक गर्म या ठंडा खाना खाने से बचना चाहिए। अधिक गर्म खाने से मुंह के छाले हो सकते हैं, जबकि ठंडा खाना पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि गर्मियों में खाना हमेशा हल्का और गुनगुना ही खाएं। इसके अलावा खाने में दही शामिल करें क्योंकि यह पाचन क्रिया को सही रखने के साथ शरीर को ठंडक प्रदान कर सकती है।