काले घेरे छुपाते समय न करें मेकअप से जुड़ी ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

काले घेरों को छुपाने के लिए महिलाएं अक्सर मेकअप का सहारा लेती हैं। हालांकि, कई बार अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे आखें काली या ग्रे नजर आती हैं। इन गलतियों से न केवल आंखें और भी थकी हुई नजर आती हैं, बल्कि पूरा लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। इससे आपका मेकअप बिल्कुल सही होगा और आपकी आंखें तरोताजा दिखेंगी।

#1 गलत रंग का कंसीलर चुनना कंसीलर का चुनाव करते समय उसका रंग बहुत जरूरी होता है। कई बार महिलाएं अपने काले घेरों को ढकने के लिए बहुत हल्का या बहुत गहरा कंसीलर चुन लेती हैं, जो कि सही नहीं है। बहुत हल्का कंसीलर आपकी त्वचा के रंग से मेल नहीं खाता और बहुत गहरा कंसीलर लगाने पर आंखें नीली-नीली दिखती हैं। सही रंग का कंसीलर चुनने के लिए अपने त्वचा के रंग और अंडरटोन का ध्यान रखें।

#2 प्राइमर न लगाना प्राइमर लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आपकी त्वचा को तैयार करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। कई महिलाएं प्राइमर लगाना छोड़ देती हैं या सोचती हैं कि इसकी जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से आपका मेकअप जल्दी बिगड़ सकता है और काले घेरे अच्छे से ढके नहीं पाएंगे। इसलिए, हमेशा प्राइमर का इस्तेमाल करें, ताकि आपका मेकअप पूरा दिन बना रहे और आपकी आंखें तरोताजा दिखें।

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#3 बहुत ज्यादा कंसीलर लगाना बहुत ज्यादा कंसीलर लगाने से आपकी आंखें भारी-भारी दिखने लगती हैं और इससे काले घेरे भी अच्छे से ढके नहीं पाते। इसलिए, हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कंसीलर लगाएं और उसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि वह आपकी त्वचा में घुल जाए। इससे आपका लुक प्राकृतिक लगेगा और आपकी आंखें तरोताजा दिखेंगी। जरूरत पड़ने पर कई बार हल्का कंसीलर लगाएं, ताकि काले घेरे अच्छे से छिप सकें और आपका मेकअप भी सही लगे।

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#4 गलत ब्रश या उपकरण का उपयोग करना कई महिलाएं गलत ब्रश या उपकरण का उपयोग कर लेती हैं, जिससे उनका मेकअप सही तरीके से नहीं लगता। खासकर आंखों के नीचे वाले हिस्से पर सही ब्रश या उपकरण का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, ताकि कंसीलर अच्छी तरह फैले और असमान न दिखे। इसके लिए एक पतला और मुलायम ब्रश चुनें, जो आपकी त्वचा पर आसानी से फैले और हर कोने तक पहुंचे। इससे आपका लुक बेहतरीन लगेगा और काले घेरे भी अच्छे से छिप सकेंगे।