लेदर के कपड़े पहनते समय न करें ये 5 गलतियां, नहीं दिखेंगे अच्छे

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सही एक्सेसरीज का चयन करें

लेदर के कपड़ों के साथ सही एक्सेसरीज का चयन करना भी जरूरी है। अगर आप लेदर जैकेट पहन रहे हैं तो उसके साथ लेदर के जूते या बेल्ट पहनना अच्छा रहेगा। हालांकि, ध्यान रखें कि सभी एक्सेसरीज एक ही रंग की न हों क्योंकि इससे आपका लुक ज्यादा बनावटी लग सकता है। इसके बजाय अलग-अलग रंगों और टेक्सचर का मेल करके एक नया स्टाइल बनाएं। उदाहरण के लिए, काले लेदर जैकेट के साथ भूरे रंग की बेल्ट अच्छी लगेगी।