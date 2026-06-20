आईलैश कर्लर के इस्तेमाल से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, मिलेगा सही परिणाम
क्या है खबर?
आंखों के लिए काजल और आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन आईलैश कर्लर को इस्तेमाल करते समय कई महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिससे उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता। हालांकि, अगर आप आईलैश कर्लर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो आपकी पलकों को घुंघराला लुक मिलेगा। आइए आज हम आपको आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करते समय नहीं करनी चाहिए ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं।
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कर्लर का गलत आकार चुनना
आईलैश कर्लर कई आकार में आते हैं, जिनमें से आपको अपनी आंखों के आकार के अनुसार आईलैश कर्लर का चयन करना चाहिए। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आपको बड़े आकार वाले कर्लर का चयन करना चाहिए, वहीं छोटी आंखों के लिए छोटे आईलैश कर्लर बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखें गोल हैं तो गोल आकार वाले आईलैश कर्लर का चयन करें, जबकि बादाम के आकार वाली आंखों के लिए सपाट आकार वाले कर्लर बेहतर होते हैं।
#2
आईलैश कर्लर का गलत तरीके से इस्तेमाल करना
आईलैश कर्लर को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे पलकों के आधार पर लगाना चाहिए और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें। ध्यान रखें कि आपको इसे तेजी से नहीं खींचना है क्योंकि इससे आपकी पलकें टूट सकती हैं या फिर मुड़ सकती हैं। सही तरीके से आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करने से आपकी पलकें घुंघराली और वॉल्यूमदार दिखेंगी, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा।
#3
कर्लर के बाद मस्कारा लगाना
कई महिलाएं आईलैश कर्लर को इस्तेमाल करने के बाद मस्कारा लगाती हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी पलकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके बजाय पहले मस्कारा लगाएं और फिर आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करें। इससे मस्कारा अच्छे से सेट हो जाएगी और आपकी पलकें घुंघराली दिखेंगी। इसके बाद हल्के हाथों से मस्कारा को सेट करने के लिए एक बार फिर से लगाएं। इससे आपकी आंखें आकर्षक दिखेंगी।
#4
बार-बार कर्लर का इस्तेमाल करना
कई महिलाएं ज्यादा कर्लिंग करने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी पलकें टूट सकती हैं या फिर उनमें दर्द हो सकता है। इसलिए आपको एक बार ही आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बार-बार कर्लिंग करेंगी तो आपकी पलकें कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आईलैश कर्लर का इस्तेमाल करते समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे आपकी पलकें सुरक्षित रहेंगी और सुंदर दिखेंगी।
#5
सफाई पर ध्यान न देना
आईलैश कर्लर की सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे साफ नहीं रखेंगी तो इसमें जमा गंदगी और बैक्टीरिया आपकी आंखों में जा सकते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद इसे साफ पानी या शराब वाले कपड़े से साफ करें। इस तरह आप आईलैश कर्लर का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पलकें घुंघराली और वॉल्यूमदार बना सकती हैं।