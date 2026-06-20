आईलैश कर्लर के इस्तेमाल से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, मिलेगा सही परिणाम

#1

कर्लर का गलत आकार चुनना

आईलैश कर्लर कई आकार में आते हैं, जिनमें से आपको अपनी आंखों के आकार के अनुसार आईलैश कर्लर का चयन करना चाहिए। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आपको बड़े आकार वाले कर्लर का चयन करना चाहिए, वहीं छोटी आंखों के लिए छोटे आईलैश कर्लर बेहतर होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखें गोल हैं तो गोल आकार वाले आईलैश कर्लर का चयन करें, जबकि बादाम के आकार वाली आंखों के लिए सपाट आकार वाले कर्लर बेहतर होते हैं।