अचार को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है खराब

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नमक और तेल की कमी होना

अचार को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए नमक और तेल की जरूरत होती है। अगर इनकी मात्रा कम होगी तो अचार जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए अचार बनाते समय सही मात्रा में नमक और तेल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि तेल और नमक दोनों ही अच्छे गुणवत्ता वाले हों ताकि अचार का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा नमक और तेल की सही मात्रा अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है।