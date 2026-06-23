अचार को स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है खराब
क्या है खबर?
अचार का स्वाद भारतीय खाने का जरूरी हिस्सा है। हालांकि, इसे स्टोर करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो अचार के स्वाद और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे अचार को स्टोर करते समय बचना चाहिए ताकि उसका स्वाद और गुणवत्ता बरकरार रहे और वह लंबे समय तक खराब न हो।
#1
नमक और तेल की कमी होना
अचार को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए नमक और तेल की जरूरत होती है। अगर इनकी मात्रा कम होगी तो अचार जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए अचार बनाते समय सही मात्रा में नमक और तेल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि तेल और नमक दोनों ही अच्छे गुणवत्ता वाले हों ताकि अचार का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा नमक और तेल की सही मात्रा अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है।
#2
धूप में रखना
अचार को कभी भी धूप में न रखें क्योंकि इससे वह जल्दी खराब हो सकता है। धूप से अचार में कीटाणु पनप सकते हैं, जिससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। अचार को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। अगर आप घर में किसी ऐसी जगह का ध्यान रख रहे हैं, जहां धूप न पड़े तो अचार लंबे समय तक ठीक रहेगा। इसके अलावा अचार को कभी भी गर्म जगह पर न रखें।
#3
चम्मच का उपयोग न करना
अचार निकालते समय लकड़ी या प्लास्टिक की चम्मच का उपयोग करना चाहिए। लोहे की चम्मच का उपयोग करने से अचार जल्दी खराब हो सकता है क्योंकि लोहे पर जंग लगने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा लोहे की ठंडी चम्मच से अचार ठंडा हो जाता है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा साफ और सूखी चम्मच का ही उपयोग करें ताकि आपका अचार लंबे समय तक ठीक रहे।
#4
साफ हाथ से न निकालना
अक्सर लोग बिना हाथ धोएं या बिना साफ किए हुए अचार निकाल लेते हैं, जिससे कीटाणु पनप सकते हैं और अचार खराब हो सकता है। इसलिए हर बार अचार निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं और साफ करें। इसके अलावा साफ हाथों से ही अचार निकालें ताकि उसका स्वाद और गुणवत्ता बनी रहे और वह लंबे समय तक ठीक रहे। साफ हाथों से अचार निकालने से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है।
#5
ठंडे स्थान पर न रखना
अचार को ठंडे स्थान पर रखना बहुत जरूरी है ताकि वह जल्दी खराब न हो। गर्म जगह पर रखने से उसमें कीटाणु पनप सकते हैं, जिससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए अचार को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। अगर आप घर में किसी ऐसी जगह का ध्यान रख रहे हैं, जहां धूप न पड़े तो अचार लंबे समय तक ठीक रहेगा। इसके अलावा अचार को कभी भी गर्म जगह पर न रखें।