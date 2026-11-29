बैठते समय न करें ये गलतियां

बैठते समय न करें ये 5 गलतियां, रीढ़ की हड्डी को हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 09:00 am Nov 29, 202609:00 am

क्या है खबर?

आधुनिक जीवनशैली ने हमारी बैठने की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करना या घर पर टीवी के सामने बैठकर समय बिताना हमारी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर डाल सकता है। कई लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।