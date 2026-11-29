बैठते समय न करें ये 5 गलतियां, रीढ़ की हड्डी को हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
आधुनिक जीवनशैली ने हमारी बैठने की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करना या घर पर टीवी के सामने बैठकर समय बिताना हमारी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर डाल सकता है। कई लोग बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
कुर्सी पर सीधे न बैठना
कुर्सी पर सीधे न बैठना एक आम गलती है, जो रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है।
अक्सर लोग कुर्सी पर बैठते समय झुककर या झुके हुए ही बैठना पसंद करते हैं, जिससे पीठ दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
सही तरीके से बैठने के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और पीठ को सहारा देने वाली कुर्सी का उपयोग करें। इससे आपकी रीढ़ को सही स्थिति में रखा जा सकेगा और दर्द की आशंका कम होगी।
#2
लंबे समय तक लगातार बैठना
लंबे समय तक लगातार बैठना भी एक बड़ी गलती है। इससे शरीर में खून का बहाव कम होता है और मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाता है। इसलिए हर घंटे में थोड़ी देर उठकर चलने या स्ट्रेच करने की आदत डालें।
इससे न केवल आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा, बल्कि आपके शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी।
इसके अलावा कुछ मिनट टहलने से आपके मनोबल में भी सुधार होगा और आप अधिक ताजगी महसूस करेंगे।
#3
लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठना
लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठना भी एक गलत आदत है। इससे आपकी गर्दन और पीठ पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसलिए हमेशा स्क्रीन को अपनी आंखों के स्तर पर रखें और दूरी बनाए रखें।
इसके अलावा स्क्रीन की चमक को कम करें और ब्रेक लेते रहें ताकि आपकी आंखें आराम कर सकें। इससे आपकी रीढ़ को कोई नुकसान नहीं होगा और आप अधिक आरामदायक महसूस करेंगे।
#4
सही तरीके से फोन का उपयोग न करना
फोन का उपयोग करते समय भी सही पोजीशन अपनाना जरूरी है। अक्सर लोग फोन को हाथ में लेकर झुककर देखते हैं, जिससे गर्दन दर्द हो सकता है।
इसके बजाय फोन को आंखों के स्तर पर रखें और दोनों हाथों से पकड़कर उपयोग करें। इससे आपकी गर्दन को आराम मिलेगा और दर्द की संभावना कम होगी।
इसके अलावा फोन का उपयोग करते समय ब्रेक लेना न भूलें ताकि आपकी गर्दन और पीठ को आराम मिल सके।
#5
सही कुर्सी का चयन न करना
कुर्सी का चयन करते समय उसकी बैठने की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुर्सी बहुत ऊंची या नीची होती है तो इससे रीढ़ पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।
सही ऊंचाई वाली कुर्सी का चयन करें, जिससे आपकी पैर जमीन पर पूरी तरह टिक सकें।
इन सरल बदलावों को अपनाकर आप अपनी बैठने की आदतों में सुधार ला सकते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रख सकते हैं।