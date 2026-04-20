प्लैंक करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

प्लैंक एक बेहतरीन व्यायाम है, जो पूरे शरीर को ताकत देने के साथ-साथ कई सेहत के फायदे भी दे सकता है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें वह फायदा नहीं मिल पाता, जो उन्हें मिलना चाहिए। आइए आज हम आपको उन पांच सबसे आम गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको प्लैंक करते समय बचना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके।

#1 कोहनी को मोड़कर रखना प्लैंक करते समय कोहनी को मोड़कर रखना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप अपनी कोहनी को मोड़कर रखते हैं तो इससे आपकी पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ता है और यह आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है। हमेशा अपने शरीर को सीधा रखें और कोहनी को सीधा ही रखें। इससे आपकी पीठ पर कम दबाव पड़ेगा और आप ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। सही तरीके से प्लैंक करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप ज्यादा फिट महसूस करेंगे।

#2 कूल्हों को ऊपर या नीचे करना प्लैंक करते समय कूल्हों को ऊपर या नीचे करना भी एक आम गलती है। कई लोग इसे सही तरीके से नहीं कर पाते और उनके कूल्हे ऊपर या नीचे हो जाते हैं। ऐसा करने से आपकी पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। सही तरीके से प्लैंक करते समय आपके कूल्हे बिल्कुल सीधे होने चाहिए ताकि आपकी पीठ पर कम दबाव पड़े और आप ज्यादा आरामदायक महसूस करें।

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#3 गर्दन को तानना प्लैंक करते समय गर्दन को तानना भी एक आम गलती हो सकती है। कई लोग इसे करते समय अपनी गर्दन को ऊपर की ओर तान लेते हैं, जिससे गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द हो सकता है। सही तरीके से प्लैंक करते समय आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपके पूरे शरीर पर समान दबाव पड़े और आप ज्यादा आरामदायक महसूस करें। इससे आपकी गर्दन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।

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#4 सांस रोकना कई लोग प्लैंक करते समय अपनी सांस रोक लेते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और थकान महसूस होने लगती है। प्लैंक करते समय हमेशा सामान्य तरीके से सांस लेते रहना चाहिए ताकि आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके और आप थकान से बच सकें। इससे आपकी व्यायाम का असर भी बेहतर होगा और आप ज्यादा आरामदायक महसूस करेंगे। सही तरीके से प्लैंक करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आप ज्यादा फिट महसूस करेंगे।