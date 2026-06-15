मेकअप करते समय न करें ये 5 गलतियां, जल्द दिखने लगेगी उम्रदराज
क्या है खबर?
मेकअप करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां चेहरे पर उम्रदराज दिखने का कारण बन सकती हैं। इसके लिए मेकअप के सामान की गुणवत्ता से लेकर त्वचा के प्रकार के अनुसार उनके इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त मेकअप करने के दौरान कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन इनका असर चेहरे पर तुरंत नजर आने लगता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको जल्द उम्रदराज दिखा सकती हैं।
#1
गलत फाउंडेशन का चयन
फाउंडेशन चेहरे के रंग को समान बनाने में मदद करता है, लेकिन अगर आप गलत शेड का चयन करती हैं तो इससे आपका चेहरा अजीब दिखने लगता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी त्वचा की रंगत हल्की गर्म है और आप नीला फाउंडेशन लगा लेती हैं तो इससे आपकी त्वचा पीली दिखने लगती है। ऐसे में हमेशा अपनी त्वचा के रंग और उसके प्रकार के अनुसार फाउंडेशन का चयन करें।
#2
गालों पर ब्लश का ज्यादा इस्तेमाल
गालों पर ब्लश आपके चेहरे को एक प्राकृतिक चमक देता है, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपका चेहरा ज्यादा उम्र का दिख सकता है, खासतौर से अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करती हैं तो इसकी अधिक मात्रा आपके गालों पर गहरे रंग के धब्बे जैसा दिखने लगती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ब्लश का इस्तेमाल करें।
#3
कंसीलर का करें इस्तेमाल
कंसलीर लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि यह आपकी त्वचा की रंगत से मेल खाता हो। अगर इसका रंग आपकी त्वचा से अलग होगा तो आंखों के नीचे लगाने से आपका चेहरा थका हुआ और अधिक उम्र का दिख सकता है। अगर आपको कंसीलर लगाना ही है तो पहले थोड़ी मात्रा में लगाएं, फिर इसके बाद फाउंडेशन का इस्तेमाल करें।
#4
आंखों के ऊपर से काजल लगाना
अगर आप काजल को हमेशा आंखों के ऊपर से लगाती हैं तो यह भी आपको ज्यादा उम्रदराज दिखा सकता है। बेहतर होगा कि आप काजल को आंखों के नीचे लगाएं क्योंकि इससे आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखेंगी। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो काजल को आंखों के ऊपर से भी लगा सकती हैं, लेकिन इसे हल्का ही रखें। इसके लिए आप काजल की थोड़ी सी मात्रा लें और इसे हल्के हाथों से लगाएं।
#5
लिपस्टिक शेड का गलत चयन
लिपस्टिक शेड का चयन करते समय अपने चेहरे की बनावट और रंग पर ध्यान दें। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो हल्के शेड की लिपस्टिक जैसे गुलाबी या भूरे आपके लिए अच्छी रहेंगी, वहीं गहरे रंग जैसे लाल या मरून उन लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, जिनकी त्वचा का रंग गहरा होता है। इससे न सिर्फ आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक चलेगी, बल्कि इससे आपका पूरा लुक भी आकर्षक लगेगा।