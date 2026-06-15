मेकअप से उम्रदराज दिखाने से जुड़ी गलतियां

मेकअप करते समय न करें ये 5 गलतियां, जल्द दिखने लगेगी उम्रदराज

लेखन अंजली 10:31 am Jun 15, 202610:31 am

क्या है खबर?

मेकअप करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां चेहरे पर उम्रदराज दिखने का कारण बन सकती हैं। इसके लिए मेकअप के सामान की गुणवत्ता से लेकर त्वचा के प्रकार के अनुसार उनके इस्तेमाल पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अतिरिक्त मेकअप करने के दौरान कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन इनका असर चेहरे पर तुरंत नजर आने लगता है। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो आपको जल्द उम्रदराज दिखा सकती हैं।