बारिश के दौरान बालकनी गार्डन बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा फायदा

#5

पौधों की छंटाई न करना

बारिश के मौसम में पौधों की छंटाई करना जरूरी होता है क्योंकि इससे पुराने पत्ते हट जाते हैं और नए पत्ते आने के लिए जगह मिलती है। इसके अलावा छंटाई करने से पौधों की हवा लगती रहती है और वे स्वस्थ बने रहते हैं। छंटाई करने से पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं और वे बेहतर तरीके से विकसित हो पाते हैं। नियमित छंटाई करने से आपके पौधे हरे-भरे और मजबूत बने रहते हैं।