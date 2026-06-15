बारिश के दौरान बालकनी गार्डन बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, होगा फायदा
क्या है खबर?
बारिश का मौसम पौधों के लिए एक आदर्श समय है, लेकिन बालकनी गार्डनिंग करने वाले लोगों को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। इस मौसम में अधिक नमी और बारिश के कारण पौधों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका बालकनी गार्डन इस मौसम में भी हरा-भरा और स्वस्थ बना रहे।
#1
पौधों को अधिक पानी देना
बारिश के मौसम में पौधों को अधिक पानी देने की गलती न करें। अगर आप अपने पौधों को हर दिन पानी देते हैं तो बारिश के कारण उन्हें अधिक पानी मिल रहा है। ऐसे में आपको अपने पौधों को सप्ताह में केवल 2 बार ही पानी देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बालकनी खुली है तो आप उन पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे पौधों पर अधिक पानी नहीं पड़ेगा।
#2
गमलों के लिए सही जगह चुनना
बारिश के मौसम में गमलों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बालकनी खुली है तो बारिश के कारण पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए गमलों को ऐसी जगह रखें, जहां उन पर अधिक पानी न पड़े और वे सुरक्षित रहें। इसके अलावा गमलों को दीवार से थोड़ी दूरी पर रखें ताकि पौधों को हवा मिलती रहे और वे स्वस्थ बने रहें।
#3
कीड़ों पर ध्यान न देना
बारिश के मौसम में कीड़े तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए अपने पौधों पर नजर रखें और किसी भी प्रकार के कीड़े दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई करें। कीड़े लगने पर नीम के तेल का छिड़काव करें या फिर बाजार में मिलने वाले कीटनाशकों का उपयोग करें। इसके अलावा आप प्राकृतिक कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए समय-समय पर उन्हें पानी से धोएं।
#4
खाद का सही उपयोग न करना
पौधों के लिए खाद का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में पौधों को अधिक खाद देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इससे उनका विकास बाधित हो सकता है। इसलिए मौसम के अनुसार खाद का उपयोग करें ताकि आपके पौधे स्वस्थ और हरे-भरे रहें। इसके अलावा आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है। इससे आपके पौधों को पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे।
#5
पौधों की छंटाई न करना
बारिश के मौसम में पौधों की छंटाई करना जरूरी होता है क्योंकि इससे पुराने पत्ते हट जाते हैं और नए पत्ते आने के लिए जगह मिलती है। इसके अलावा छंटाई करने से पौधों की हवा लगती रहती है और वे स्वस्थ बने रहते हैं। छंटाई करने से पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचते रहते हैं और वे बेहतर तरीके से विकसित हो पाते हैं। नियमित छंटाई करने से आपके पौधे हरे-भरे और मजबूत बने रहते हैं।