जीभ की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

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सही उपकरण का चयन न करना

जीभ की सफाई के लिए सही उपकरण का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग धातु के स्केलर का उपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये जीभ की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप प्लास्टिक या सिलिकॉन वाले मुलायम स्केलर का उपयोग करें, जो आपकी जीभ को बिना किसी नुकसान पहुंचाए साफ कर सके। इसके अलावा आप एक मुलायम ब्रश भी उपयोग कर सकते हैं, जो जीभ को सुरक्षित तरीके से साफ करेगा।