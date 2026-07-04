जीभ की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
दांतों को ब्रश करने के साथ-साथ जीभ की सफाई करना भी जरूरी है। हालांकि, कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग इसे सही तरीके से नहीं करते हैं। जीभ की सफाई करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो आपके मुंह की सेहत पर असर डाल सकती हैं। आइए आज हम आपको जीभ की सफाई से जुड़ी 5 प्रमुख गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
जीभ को अधिक जोर से रगड़ना
अक्सर लोग जीभ की सफाई करते समय उसे अधिक जोर से रगड़ते हैं, जिससे जीभ की सतह पर चोट लग सकती है। इससे जीभ पर घाव हो सकते हैं और संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जीभ को हल्के हाथों से साफ करें। इसके लिए आप एक मुलायम ब्रश या स्केलर का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी जीभ को बिना किसी नुकसान पहुंचाए साफ कर सके।
#2
गले तक स्केलर डालना
कई लोग अपनी जीभ की सफाई के लिए गले तक स्केलर डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इससे गले में उल्टी या खांसी की समस्या हो सकती है और यह बहुत असुविधाजनक होता है। बेहतर होगा कि आप सिर्फ जीभ की ऊपरी सतह को साफ करें और गले तक स्केलर न डालें। इसके लिए आप एक मुलायम ब्रश या विशेष जीभ साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।
#3
सही उपकरण का चयन न करना
जीभ की सफाई के लिए सही उपकरण का चयन करना बहुत जरूरी है। कई लोग धातु के स्केलर का उपयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये जीभ की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप प्लास्टिक या सिलिकॉन वाले मुलायम स्केलर का उपयोग करें, जो आपकी जीभ को बिना किसी नुकसान पहुंचाए साफ कर सके। इसके अलावा आप एक मुलायम ब्रश भी उपयोग कर सकते हैं, जो जीभ को सुरक्षित तरीके से साफ करेगा।
#4
नियमित रूप से सफाई न करना
कई लोग जीभ की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं या इसे नियमित रूप से नहीं करते हैं, जिससे मुंह की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नियमित रूप से दिन में दो बार ब्रश करने के बाद अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। इससे आपके मुंह की ताजगी बनी रहती है और बैक्टीरिया भी दूर होते हैं। इसके अलावा यह आदत आपके दांतों की सफाई में भी मदद करती है।
#5
पानी का सेवन किए बिना सफाई करना
जीभ की सफाई करने के तुरंत बाद पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए जीभ को साफ करने के बाद थोड़ी देर तक पानी पीने से बचें ताकि आपकी जीभ पूरी तरह से सूख जाए। इन गलतियों से बचकर आप अपनी जीभ को सही तरीके से साफ कर सकते हैं और अपने मुंह की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।