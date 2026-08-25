रेड सॉस पास्ता नहीं बनेगा मीठा, बस करने से बचें ये आम गलतियां

रेड पास्ता सॉस बनाने के लिए मसालों का सही मेल बहुत जरूरी होता है। अगर आप मसालों को ठीक से नहीं मिलाते हैं तो सॉस का स्वाद बिगड़ सकता है।

इसके लिए आपको मिर्च पाउडर, ओरेगैनो और तुलसी आदि मसालों का सही मात्रा में उपयोग करना होगा। साथ ही इन्हें अच्छे से मिलाकर पकाना भी जरूरी है, ताकि सॉस का स्वाद बेहतरीन बने रहे।

मसालों का सही मेल सॉस को एक नया ट्विस्ट देगा और इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगा।