स्टीविया का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर
क्या है खबर?
स्टीविया एक प्राकृतिक मीठा करने वाला पदार्थ है, जो चीनी का बेहतरीन विकल्प है। यह पौधे से मिलता है और इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। हालांकि, स्टीविया का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिनसे बचना जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। आइए आज हम आपको स्टीविया का इस्तेमाल करते समय की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको दोहराने से बचना चाहिए।
#1
ज्यादा मात्रा में स्टीविया का इस्तेमाल करना
स्टीविया को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना गलत हो सकता है। थोड़ी मात्रा में स्टीविया का उपयोग करें ताकि इसका सही स्वाद और लाभ मिल सके। ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से स्वाद बिगड़ सकता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही स्टीविया का उपयोग करें और इसे संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल करें ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके।
#2
गर्म चीजों में सीधे स्टीविया मिलाना
गर्म चीजों में सीधे स्टीविया डालना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। गर्म चीजों जैसे चाय, कॉफी या गर्म दूध में स्टीविया डालने से इसका स्वाद बिगड़ सकता है और यह ठीक से घुल नहीं पाता। बेहतर होगा कि आप पहले इन चीजों को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर उनमें स्टीविया मिलाएं। इससे आपको सही स्वाद मिलेगा और स्टीविया का पूरा फायदा भी मिलेगा।
#3
सभी व्यंजनों में स्टीविया का उपयोग करना
हर व्यंजन में स्टीविया का उपयोग करना भी सही नहीं होता। खासकर उन व्यंजनों में जहां चीनी की जगह स्टीविया डालने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि परांठे या सब्जियों आदि में। इन व्यंजनों में स्टीविया डालने से उनका स्वाद बिगड़ सकता है और यह सही तरीके से घुल भी नहीं पाता। इसलिए हर व्यंजन में स्टीविया का उपयोग न करें और जहां जरूरत हो वहीं इसका इस्तेमाल करें ताकि आपके व्यंजनों का स्वाद बना रहे।
#4
स्टीविया को लंबे समय तक खुला रखना
स्टीविया एक ऐसा उत्पाद है, जिसे सही तरीके से रखने पर इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसलिए इसे लंबे समय तक खुला न रखें। अगर आप स्टीविया को खुला रखते हैं तो उसमें नमी आ सकती है, जिससे वह खराब हो सकता है। हमेशा स्टीविया को हवा बंद डिब्बे में बंद करके रखें ताकि उसमें नमी न जाए और इसकी गुणवत्ता बनी रहे। इस तरह आप स्टीविया का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#5
पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन न करना
हर स्टीविया पैकेट पर उसकी उपयोग विधि और मात्रा लिखी होती है। इसे नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। हर ब्रांड की स्टीविया की अपनी खासियत होती है, इसलिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इन गलतियों से बचकर आप स्टीविया का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सभी स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। स्टीविया का सही उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।