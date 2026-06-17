स्टीविया का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

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पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन न करना

हर स्टीविया पैकेट पर उसकी उपयोग विधि और मात्रा लिखी होती है। इसे नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। हर ब्रांड की स्टीविया की अपनी खासियत होती है, इसलिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इन गलतियों से बचकर आप स्टीविया का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सभी स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। स्टीविया का सही उपयोग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।