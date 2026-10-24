नॉन-स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
नॉन-स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल खाना पकाने में बहुत आसान होता है क्योंकि इनमें खाना चिपकता नहीं है और साफ करना भी आसान होता है। हालांकि, कई लोग इस सुविधा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये जल्दी खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके नॉन-स्टिक बर्तन लंबे समय तक चलें और सुरक्षित भी रहें।
#1
ज्यादा तापमान पर नॉन-स्टिक बर्तनों का उपयोग
ज्यादा तापमान पर नॉन-स्टिक बर्तनों का उपयोग करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
जब आप अपने नॉन-स्टिक बर्तन को बहुत तेज आंच पर रखते हैं तो इससे उनकी परत खराब हो सकती है और ये हानिकारक धुएं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा मध्यम या कम तापमान पर ही अपने नॉन-स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि वे लंबे समय तक चलें और सुरक्षित भी रहें।
इस तरह आप अपने बर्तनों को बचा सकते हैं।
#2
धातु की चम्मच का उपयोग
नॉन-स्टिक बर्तनों में खाना बनाते समय धातु की चम्मच का उपयोग करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे बर्तनों की परत खुरच सकती है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं।
इसके बजाय लकड़ी या प्लास्टिक की चम्मच का उपयोग करें ताकि आपके नॉन-स्टिक बर्तन सुरक्षित रहें और लंबे समय तक चलें।
इस तरह आप अपने बर्तनों को बचा सकते हैं और उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं।
#3
कड़े ब्रश से सफाई
नॉन-स्टिक बर्तनों की सफाई करते समय कड़े ब्रश का उपयोग करना भी गलत है। इससे बर्तनों की सतह खराब हो सकती है और उनकी परत उतर सकती है।
हमेशा मुलायम स्पंज या कपड़े का उपयोग करें ताकि आपके नॉन-स्टिक बर्तन सुरक्षित रहें और लंबे समय तक चलें।
इसके अलावा बर्तनों को हाथ से धोना भी बेहतर होता है ताकि उनकी चमक बनी रहे और वे जल्दी खराब न हों।
#4
धूप में छोड़ देना
धूप में नॉन-स्टिक बर्तनों को छोड़ देना भी एक आम गलती है। धूप या गर्मी से इनकी परत खराब हो सकती है और ये जल्दी खराब हो जाते हैं।
इसलिए इन्हें हमेशा ठंडी जगह पर रखें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
इसके अलावा बर्तनों को साफ और सूखा रखें ताकि उनमें कीटाणु न पनपें और वे लंबे समय तक चलें। इस तरह आप अपने नॉन-स्टिक बर्तन को सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
सही तरीके से स्टोर न करना
नॉन-स्टिक बर्तनों को सही तरीके से स्टोर न करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
अगर आप अपने नॉन-स्टिक बर्तनों को भारी सामान के नीचे रखते हैं तो इससे उनकी सतह खराब हो सकती है। इन्हें हल्के हाथों से संभालें और अलग-अलग रखें ताकि ये सुरक्षित रहें।
इस तरह आप अपने नॉन-स्टिक बर्तनों को लंबे समय तक चला सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।