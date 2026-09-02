मल्टी-प्लग एडाप्टर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां, लग सकता है झटका

रातभर अपने मोबाइल या अन्य उपकरणों को चार्जिंग पर छोड़ना भी गलत है, चाहे आप मल्टी-प्लग एडाप्टर का इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं। इससे बैटरी खराब हो सकती है और आग लगने का खतरा भी रहता है।

बेहतर होगा कि आप अपने उपकरणों को चार्ज करने के बाद उन्हें अनप्लग कर दें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो।

इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप सुरक्षित तरीके से मल्टी-प्लग एडाप्टर का उपयोग कर सकते हैं।