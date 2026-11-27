हीट टूल्स जैसे कि बाल सीधा करने वाले या घुंघराले बनाने वाले उपकरण का अधिक उपयोग करने से भी आपके बाल खराब हो सकते हैं।

इनसे बाल झुलस सकते हैं और उनकी चमक खो सकती है। बेहतर होगा कि आप इनका इस्तेमाल कम से कम करें और जब भी करें, उससे पहले बालों पर हीट से बचाव करने वाला स्प्रे लगाएं।

इसके अलावा इन उपकरण का उपयोग करने से पहले बालों को अच्छे से तैयार करें।