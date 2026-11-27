बालों को स्टाइल करते समय न करें ये 5 गलतियां, लगेंगे फ्लैट
क्या है खबर?
बालों को स्टाइल करना एक कला है, लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारे बाल फ्लैट और बेजान दिखने लगते हैं। इन गलतियों को समझकर और सही तरीके अपनाकर आप अपने बालों को नया जीवन दे सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल हमेशा खूबसूरत और चमकदार दिखें।
#1
गीले बालों पर स्टाइल करना
गीले बालों पर स्टाइल करना एक आम गलती है, जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। गीले बालों पर स्टाइलिंग करना सही नहीं होता क्योंकि इससे बाल कमजोर हो जाते हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है।
हमेशा बाल धोने के बाद उन्हें थोड़ा सूखने दें और फिर स्टाइलिंग करें। इससे आपके बाल मजबूत रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं, साथ ही आपको मनचाहा लुक भी मिलेगा।
#2
कंडीशनर का अधिक उपयोग करना
कंडीशनर का अधिक उपयोग भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
अगर आप हर बार बाल धोने के बाद कंडीशनर का उपयोग करते हैं तो इससे आपके बाल भारी हो सकते हैं और उनका प्राकृतिक रूप बिगड़ सकता है।
कंडीशनर का सही मात्रा में ही उपयोग करें और हफ्ते में एक या दो बार ही इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल हल्के रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।
#3
हीट टूल्स का अधिक उपयोग करना
हीट टूल्स जैसे कि बाल सीधा करने वाले या घुंघराले बनाने वाले उपकरण का अधिक उपयोग करने से भी आपके बाल खराब हो सकते हैं।
इनसे बाल झुलस सकते हैं और उनकी चमक खो सकती है। बेहतर होगा कि आप इनका इस्तेमाल कम से कम करें और जब भी करें, उससे पहले बालों पर हीट से बचाव करने वाला स्प्रे लगाएं।
इसके अलावा इन उपकरण का उपयोग करने से पहले बालों को अच्छे से तैयार करें।
#4
रोजाना कंघी करना
रोजाना कंघी करना भी गलत है क्योंकि इससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं और उनकी चमक भी कम हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप दिन में 2 बार ही कंघी करें, सुबह और रात को सोने से पहले।
इसके अलावा बालों को कंघी करते समय हल्के हाथों का उपयोग करें ताकि वे टूटें नहीं और उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे। इससे आपके बाल मजबूत रहेंगे और उनकी खूबसूरती भी बनी रहेगी।
#5
गलत बालों की देखभाल के उत्पादों का चयन करना
बालों की देखभाल के उत्पादों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपकी बालों की जरूरतों के अनुसार हों।
गलत उत्पाद इस्तेमाल करने से बाल रूखे या चिपचिपे हो सकते हैं। अपने बालों के प्रकार और समस्या को ध्यान में रखते हुए ही उत्पाद चुनें।
इन 5 गलतियों से बचकर आप अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। सही तरीके अपनाकर आप अपने बालों को नया जीवन दे सकते हैं।