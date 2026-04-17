घर पर पावभाजी बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद नहीं होगा बेहतरीन

पावभाजी मुंबई की मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है, जिसे अब लोग अपने घर पर भी बनाना पसंद करते हैं। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद सही नहीं आता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको पावभाजी बनाते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी पावभाजी का स्वाद और भी बेहतरीन हो सके और यह सभी को पसंद आए।

#1 सब्जियों को ठीक से पकाना सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है सब्जियों को ठीक से नहीं पकाना। पावभाजी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जैसे आलू, मटर, गोभी आदि को अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है। अगर सब्जियां कच्ची रहेंगी तो भाजी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा और यह गाढ़ी भी नहीं बनेगी। इसलिए सब्जियों को पहले उबालें और फिर उन्हें मैश करें ताकि वे अच्छी तरह से पक जाएं और उनका स्वाद बेहतरीन हो।

#2 मसालों का सही उपयोग पावभाजी में मसालों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग ज्यादा मसाले डाल देते हैं, जिससे भाजी तीखी हो जाती है, जबकि सही मात्रा में मसाले डालने से इसका स्वाद बेहतरीन आता है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला का सही अनुपात में उपयोग करें। इसके अलावा खास पावभाजी मसाला भी डालें ताकि भाजी का असली स्वाद आए और सभी को पसंद आए।

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#3 मक्खन का सही उपयोग पावभाजी में मक्खन का उपयोग करना बहुत अहम होता है क्योंकि मक्खन ही इस व्यंजन को खास बनाता है, लेकिन ध्यान रखें कि मक्खन ज्यादा न हो। ज्यादा मक्खन डालने से भाजी चिपचिपी हो जाती है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में ही मक्खन डालें ताकि भाजी का स्वाद बेहतरीन बना रहे और वह चिपचिपी न हो। सही मात्रा में मक्खन डालने से पावभाजी का असली स्वाद उभरकर आता है।

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#4 नींबू का सही उपयोग नींबू का रस पावभाजी को एक खास ताजगी देता है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं या गलत तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आप भाजी में नींबू का रस डालते समय उसके बीज अंदर ही छोड़ देते हैं तो इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नींबू काटकर उसके बीज निकाल दें। इसके अलावा भाजी में नींबू का रस अंतिम चरण में डालें ताकि उसकी ताजगी बनी रहे।