घर पर पनीर बनाने के दौरान न करें ये 5 गलतियां, मिल सकता है सही स्वाद
क्या है खबर?
पनीर एक ऐसा डेयरी उत्पाद है, जो भारतीय खाने में बहुत खास होता है। आमतौर पर लोग इसे बाजार से खरीदकर लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी पनीर बनाया जा सकता है? घर पर पनीर बनाना आसान है, लेकिन कुछ गलतियां आपके प्रयासों को बेकार कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको पनीर बनाते समय बचना चाहिए।
#1
दूध का चयन गलत होना
पनीर बनाने के लिए दूध का चयन बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग किसी भी दूध का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है।
पनीर के लिए ताजा और पूरे मलाई वाला दूध सबसे अच्छा होता है।
फुल क्रीम दूध से बना पनीर ज्यादा मलाईदार और स्वादिष्ट होता है, जबकि पतले दूध से बना पनीर टूट सकता है और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं आता। इसलिए हमेशा सही दूध का चयन करें।
#2
गर्मी का ध्यान न रखना
पनीर बनाने के दौरान गर्मी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग दूध को तेज आंच पर उबाल देते हैं, जिससे वह फट जाता है और पनीर ठीक से नहीं बन पाता।
दूध को धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करें, फिर उसमें नींबू का रस डालें। इससे दूध धीरे-धीरे फटेगा और पनीर बनेगा।
इस प्रक्रिया से पनीर का स्वाद भी बेहतरीन आएगा और वह टूटेगा नहीं, जिससे आपके व्यंजनों का स्वाद बढ़ जाएगा।
#3
नींबू का अधिक उपयोग करना
पनीर बनाने के लिए नींबू का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से पनीर खट्टा हो सकता है या टूट सकता है।
एक नींबू रस ही काफी होता है। अगर आपको लगता है कि पनीर खट्टा हो जाएगा तो घबराएं नहीं, थोड़ी मात्रा में नमक मिलाने से खट्टापन कम हो जाएगा और पनीर का स्वाद भी बढ़ जाएगा।
इस तरह आप बिना ज्यादा नींबू के ही सही मात्रा में पनीर बना सकते हैं।
#4
पानी निकालने में जल्दबाजी करना
पनीर बनाने के बाद उसे पानी से निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने से वह सही तरह से सेट नहीं हो पाता।
कुछ लोग तुरंत उसके ऊपर वजन रख देते हैं, जिससे वह दब जाता है और उसकी बनावट बिगड़ जाती है। सही तरीका यह है कि पनीर को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी खुद ही निकल जाए।
इसके बाद उसे हल्का सा दबाकर आकार दें।
#5
संग्रहण का ध्यान न रखना
घरेलू पनीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके संग्रहण का सही तरीका अपनाना जरूरी होता है।
कुछ लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अगर आपने उसे ठीक से सेट नहीं किया होगा तो वह जल्दी खराब हो सकता है।
इसे एयरटाइट डिब्बे में रखें या फ्रीजर बैग में डालकर फ्रीजर में रखें ताकि वह ताजा बना रहे और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।