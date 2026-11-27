पनीर बनाने के लिए नींबू का उपयोग करना जरूरी है, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से पनीर खट्टा हो सकता है या टूट सकता है।

एक नींबू रस ही काफी होता है। अगर आपको लगता है कि पनीर खट्टा हो जाएगा तो घबराएं नहीं, थोड़ी मात्रा में नमक मिलाने से खट्टापन कम हो जाएगा और पनीर का स्वाद भी बढ़ जाएगा।

इस तरह आप बिना ज्यादा नींबू के ही सही मात्रा में पनीर बना सकते हैं।