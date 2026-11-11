सर्दियों में कपड़े पहनते समय न करें ये 5 गलतियां, ठंड से रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई लोग इस मौसम में कपड़े पहनते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके शरीर को ठंड से सुरक्षित रखने की बजाय और ठंडा कर देती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आप सर्दियों में बच सकते हैं और ठंड से सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
हल्के कपड़े पहनना
ठंड से बचने के लिए कई लोग गर्म कपड़े पहनना तो सही समझते हैं, लेकिन हल्के कपड़े पहनने से नहीं चूकते हैं।
उदाहरण के लिए स्वेटर या टी-शर्ट पहनकर लोग जैकेट या कोट आदि पहन लेते हैं। इससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गर्म कपड़ों की परतें डालें यानी पहले हल्का कपड़ा पहनें, फिर उसके ऊपर थोड़ा मोटा और अंत में एक गर्म जैकेट या कोट पहनें।
#2
कपड़े खरीदते समय कपड़े की मोटाई पर ध्यान न देना
ठंड से बचाने के लिए कपड़े खरीदते समय उनकी मोटाई पर ध्यान देना भी जरूरी है।
अगर आप गर्म कपड़े खरीदते समय कपड़े की मोटाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गर्म कपड़े खरीदते समय उनकी मोटाई पर ध्यान दें।
बेहतर होगा कि आप ऊन या ऊनी कपड़े के गर्म कपड़े खरीदें क्योंकि ये ठंड से आपको बेहतर तरीके से बचा सकते हैं।
#3
ऊनी मफलर का चयन न करना
सर्दियों में मफलर का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह आपके गले और कानों को ठंड से बचाता है।
हालांकि, अगर आप मफलर खरीदते समय इसके कपड़े पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह ठंड से आपको सुरक्षित रखने में असफल हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऊनी मफलर का चयन करें क्योंकि यह ठंड से आपको बेहतर तरीके से बचा सकता है।
#4
जुराबों को नजरअंदाज करना
सर्दियों में जुराबें पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि ये पैरों को गर्म रखने में मदद कर सकती हैं।
हालांकि, अगर आप जुराबें पहनते समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो इससे आपको ठंड लगने का खतरा बढ़ सकता है।
उदाहरण के लिए अगर आप सिंथेटिक कपड़े वाली जुराबें पहनते हैं तो इससे पैरों में पसीना आ जाता है और इससे ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है।
#5
ढीले कपड़े पहनना
सर्दियों में कपड़े पहनते समय कई लोग ढीले कपड़े पहनना सही समझते हैं।
हालांकि, ढीले कपड़े पहनने से आपको ठंड लग सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सही फिटिंग वाले कपड़े पहनें। इससे शरीर का तापमान गर्म रहेगा और ठंड लगने का खतरा कम होगा।
इसके अलावा ढीले कपड़ों में हवा का प्रवेश अधिक होता है, जिससे ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सही फिटिंग वाले कपड़ों का चयन करें।