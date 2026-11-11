सर्दियों में कपड़े पहनते समय न करें ये 5 गलतियां, ठंड से रहेंगे सुरक्षित

ठंड से बचने के लिए कई लोग गर्म कपड़े पहनना तो सही समझते हैं, लेकिन हल्के कपड़े पहनने से नहीं चूकते हैं।

उदाहरण के लिए स्वेटर या टी-शर्ट पहनकर लोग जैकेट या कोट आदि पहन लेते हैं। इससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और ठंड लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गर्म कपड़ों की परतें डालें यानी पहले हल्का कपड़ा पहनें, फिर उसके ऊपर थोड़ा मोटा और अंत में एक गर्म जैकेट या कोट पहनें।