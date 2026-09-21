ग्रीन टी पीने से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर
क्या है खबर?
आजकल ग्रीन टी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे पीते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उन्हें उतना फायदा नहीं मिलता। अगर आप ग्रीन टी का सही तरीके से सेवन नहीं करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए ग्रीन टी पीने से जुड़ी गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
ग्रीन टी बनाने का गलत तरीका अपनाना
ग्रीन टी बनाते समय पानी को उबालना और फिर उसमें ग्रीन टी का पाउडर डालना सही तरीका नहीं है। इससे ग्रीन टी का स्वाद और इसके फायदे प्रभावित होते हैं।
इसकी बजाय एक बर्तन में पानी गर्म करें और जब यह उबलने लगे तो उसमें एक चम्मच ग्रीन टी का पाउडर डालें। कुछ सेकंड बाद इसे छानकर कप में डालें और इसे पीने के लिए छोड़ दें। इससे ग्रीन टी का स्वाद और इसके फायदे बरकरार रहते हैं।
#2
ग्रीन टी में चीनी मिलाना
ग्रीन टी में चीनी मिलाना एक आम गलती है। यह न केवल इसके सेहत के लाभों को कम करता है, बल्कि वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है।
अगर आपको ग्रीन टी मीठी पसंद है तो इसमें शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें। ये प्राकृतिक मिठास देने वाले पदार्थ न केवल स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
इसके अलावा आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
खाली पेट ग्रीन टी पीना
खाली पेट ग्रीन टी पीना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इससे पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे गैस या अपच हो सकती है।
हमेशा नाश्ते के बाद या खाने के बीच ग्रीन टी पिएं। इससे आपको इसके सभी लाभ मिलेंगे और किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा ग्रीन टी पीने से पहले थोड़ा पानी पी लें ताकि पेट में एसिड का संतुलन बना रहे।
#4
ज्यादा ग्रीन टी पीना
कुछ लोग मानते हैं कि जितनी ज्यादा ग्रीन टी पिएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा।
यह सोचना गलत है क्योंकि ज्यादा ग्रीन टी पीने से कैफीन की अधिक मात्रा शरीर में पहुंच सकती है, जिससे नींद न आना, चक्कर आना या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना दो से तीन कप ग्रीन टी पीना ही पर्याप्त होता है।
इसके अलावा ग्रीन टी के साथ-साथ पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
#5
ग्रीन टी को लंबे समय तक रखना
ग्रीन टी को लंबे समय तक रखना भी एक गलती है। इसे फ्रिज में रखने की बजाय एयरटाइट डिब्बे में रखकर ठंडी जगह पर स्टोर करें।
अगर इसे लंबे समय तक रखेंगे तो इसका स्वाद बदल जाएगा और इसके फायदे भी कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ताजा बनी हुई ग्रीन टी ही पिएं ताकि इसके सभी सेहत लाभ मिल सकें और इसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।