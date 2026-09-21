ग्रीन टी पीने से जुड़ी गलतियां

ग्रीन टी पीने से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, सेहत पर पड़ेगा बुरा असर

लेखन अंजली 05:16 pm Sep 21, 202605:16 pm

क्या है खबर?

आजकल ग्रीन टी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे पीते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे उन्हें उतना फायदा नहीं मिलता। अगर आप ग्रीन टी का सही तरीके से सेवन नहीं करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए ग्रीन टी पीने से जुड़ी गलतियों के बारे में जानते हैं।