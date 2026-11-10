सर्दियों के दौरान स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गलतियां

सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली 05:17 pm Nov 10, 202605:17 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड और उमस के कारण कई लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ता है। इन गलतियों के कारण सर्दियों में होने वाली बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों के दौरान करने से बचना चाहिए।