सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड और उमस के कारण कई लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों में कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ता है। इन गलतियों के कारण सर्दियों में होने वाली बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों के दौरान करने से बचना चाहिए।
#1
गर्म पानी से नहाना
सर्दियों के दौरान कुछ लोग गर्म पानी से नहाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है।
हालांकि, गर्म पानी से नहाने से त्वचा सूख सकती है और त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त गर्म पानी से नहाने से शरीर का प्राकृतिक तेल भी निकल जाता है, जिससे त्वचा बेजान लगने लगती है।
#2
धूप की कमी से विटामिन-D की कमी
सर्दियों के दौरान धूप कम होती है, इसलिए कई लोग विटामिन-D की कमी का शिकार हो जाते हैं।
यह विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखने में मदद करता है।
इसके अलावा यह विटामिन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप धूप के संपर्क में नहीं आ सकते तो विटामिन-D युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।
#3
पानी पीना न भूलें
सर्दियों के दौरान ज्यादातर लोग पानी का सेवन करना कम कर देते हैं, लेकिन इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त पानी का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
लाभ के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और जब भी आपको प्यास लगे तो तुरंत पानी पिएं।
#4
खान-पान पर ध्यान न देना
सर्दियों के दौरान खान-पान पर ध्यान न देना भी एक बड़ी गलती है। दरअसल, सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए ऐसी चीजें खाएं, जो इसे बढ़ावा दें।
इसके अतिरिक्त शरीर को गर्माहट देने और त्वचा को सूखेपन से बचाए रखने के लिए सर्दियों में संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही ताजे फलों और सब्जियों का रस भी पिएं।
#5
एक्सरसाइज न करना
अगर आप सर्दियों में एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
एक्सरसाइज न करने से न केवल आपका शरीर कमजोर हो सकता है, बल्कि वजन बढ़ने की संभावना भी अधिक हो जाती है।
एक्सरसाइज करने से शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है और शरीर गर्म रहता है। इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज करने से शरीर से हानिकारक तत्वों का छुटकारा भी होता है।