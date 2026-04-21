मेकअप के दौरान न करें ये 5 गलतियां, नहीं दिखेगा अच्छा

मेकअप एक कला है, जिसमें छोटी-छोटी गलतियां बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सही तकनीकों और उत्पादों के इस्तेमाल से आप अपने लुक को निखार सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आम गलतियों पर ध्यान देंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपका मेकअप हमेशा बेहतरीन दिखे और लंबे समय तक टिका रहे। इन गलतियों को जानकर आप अपने मेकअप को और भी बेहतर बना सकते हैं और खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं।

#1 गलत रंग का फाउंडेशन लगाना फाउंडेशन का चुनाव करते समय अपनी त्वचा के रंग और प्रकार पर ध्यान दें। गलत रंग का फाउंडेशन लगाने से आपका चेहरा अस्वस्थ और असमान दिख सकता है। हमेशा अपनी त्वचा के रंग से मेल खाता हुआ फाउंडेशन चुनें। अगर आपकी त्वचा गहरी है तो गहरे रंग का फाउंडेशन चुनें और अगर आपकी त्वचा हल्की है तो हल्के रंग का फाउंडेशन बेहतर रहेगा। सही फाउंडेशन आपके चेहरे को निखारने में मदद करेगा।

#2 प्राइमर का इस्तेमाल न करना प्राइमर मेकअप की शुरुआत के लिए जरूरी है और इसे लगाने से आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। अगर आप प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका मेकअप जल्दी ही फीका पड़ सकता है। प्राइमर लगाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह साफ करें और फिर प्राइमर लगाएं ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा सके। इससे आपका चेहरा ताजगी भरा दिखेगा और मेकअप भी बेहतरीन तरीके से जचेगा।

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#3 आइब्रो के आकार पर ध्यान न देना आइब्रो चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए इन्हें सही आकार देना जरूरी है। अक्सर लोग आइब्रो को बिना सोचे-समझे ट्रिम कर लेते हैं, जिससे उनका चेहरा अस्वस्थ और असमान दिख सकता है। आइब्रो को प्राकृतिक रूप में छोड़ना या हल्का-फुल्का ट्रिम करना बेहतर होता है। इसके अलावा आइब्रो को भरने के लिए सही पेंसिल या पाउडर का उपयोग करें ताकि वे घनी और आकर्षक दिखें।

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#4 लिपस्टिक का गलत चुनाव करना लिपस्टिक चुनते समय अपनी त्वचा के रंग और मौके का ध्यान रखें। शादी-समारोह जैसे बड़े मौकों पर गहरे रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है, जबकि रोजमर्रा के उपयोग के लिए हल्के रंग की लिपस्टिक बेहतर होती है। इसके अलावा मौसम का भी ध्यान रखें क्योंकि गर्मियों में हल्के रंग और ठंडे मौसम में गहरे रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है। सही लिपस्टिक चयन आपके लुक को खास बना सकता है।