मेला या त्योहार होने पर इन गलतियों से बचें

मेला या त्योहार हो तो इन 5 गलतियों से बचें, भगदड़ से रहेंगे सुरक्षित

लेखन अंजली 05:00 pm Jul 25, 202605:00 pm

क्या है खबर?

भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। यह हादसा तब होता है, जब लोग अपने आसपास के माहौल से अनजान होकर एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस कारण लोग कुचले जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। अगर आप मेले या त्योहारों में जाने वाले हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए ताकि आप इस हादसे से सुरक्षित रह सकें। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।