मेला या त्योहार हो तो इन 5 गलतियों से बचें, भगदड़ से रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
भगदड़ के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। यह हादसा तब होता है, जब लोग अपने आसपास के माहौल से अनजान होकर एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस कारण लोग कुचले जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। अगर आप मेले या त्योहारों में जाने वाले हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए ताकि आप इस हादसे से सुरक्षित रह सकें। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
भीड़ में घुसने की गलती न करें
किसी भी जगह पर भीड़ में घुसने से बचें। खासतौर से अगर आप मेले या त्योहारों में जा रहे हैं तो यह गलती न करें।
सबसे पहले आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और अगर आप अकेले गए हैं तो अकेले भीड़ में न जाएं।
इसके अलावा अगर आप किसी कार्यक्रम में हैं तो वहां पर ज्यादा भीड़ होने पर उसे छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप किसी और दिन वहां जाएं।
#2
बच्चों का ध्यान रखें
मेले या त्योहारों में जाने से पहले अपने बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद ही लें।
अगर आप बच्चों को अकेला छोड़ देंगे तो वह भीड़ में खो सकते हैं या फिर कुचले जा सकते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें गोद में उठाएं या फिर उनके हाथ पकड़ कर रखें।
इसके अलावा बड़े बच्चों को भी अकेला न छोड़ें और उनके साथ हमेशा रहें।
#3
धक्का-मुक्की करने से बचें
कभी भी किसी भी स्थिति में लोगों को धक्का देने या धक्का-मुक्की करने से बचना चाहिए।
ऐसा करने से भगदड़ होने की संभावना बढ़ जाती है, खासतौर से धार्मिक स्थलों पर तो आपको ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि वहां लोग भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ आते हैं।
इसके अतिरिक्त भगदड़ होने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, इसलिए धक्का देने से बचें।
#4
मोबाइल का इस्तेमाल करते समय रहें सतर्क
भगदड़ होने की स्थिति में खड़े होने की जगह का ख्याल रखना चाहिए।
अगर आपने पहले से ही किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना रखी है तो वहां पहले से ही खड़े होने की जगह तय कर लें।
इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए किसी भी यात्रा का साधन चुनना पड़ता है तो वहां से पहले ही भगदड़ से बचने के लिए सावधानियां बरतें।
#5
समय पर घर लौट आएं
मेले या त्योहारों में समय पर घर लौट आना बहुत जरूरी है। रात के समय ज्यादा भीड़ होती है और लोग संयम खो देते हैं, जिससे भगदड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप शाम ढलने से पहले ही घर लौट आएं।
इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे कार्यक्रम में गए हैं, जो देर रात तक चलता है तो अपने किसी दोस्त को साथ लेकर जाएं। इससे आपको सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।