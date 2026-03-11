गर्मियों के दौरान न करें मेकअप से जुड़ी ये गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान

गर्मियों में मेकअप करते समय कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन इनके कारण त्वचा को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इनसे त्वचा पर चिपचिपाहट और मुंहासे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको मेकअप से जुड़ी 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें गर्मियों के दौरान नहीं करना चाहिए, ताकि त्वचा स्वस्थ और सुंदर बनी रहे और आपको भी ताजगी का अहसास होता रहे।

#1 मेकअप से पहले नमी वाली क्रीम न लगाना अगर आप सोचती हैं कि गर्मियों में त्वचा को नमी देने की जरूरत नहीं होती है तो आप गलत हैं। इसके लिए आपको एक हल्का और तेल रहित मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। यह क्रीम त्वचा को हाइड्रेटेड रखेगी और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा नमी वाली क्रीम त्वचा की प्राकृतिक चमक को भी बनाए रखती है और त्वचा की देखभाल में योगदान देती है।

#2 भारी फाउंडेशन का इस्तेमाल करना गर्मियों में भारी फाउंडेशन का इस्तेमाल करने से बचें। इससे त्वचा पर चिपचिपाहट महसूस हो सकती है और यह मुंहासों का कारण भी बन सकता है। इसके बजाय एक हल्के और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का चयन करें, जो आपकी त्वचा को आरामदायक महसूस कराए और उसे प्राकृतिक लुक दे। अगर आप चाहें तो BB क्रीम या टिंटेड मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये त्वचा को नमी देने के साथ-साथ उसे स्वस्थ और चमकदार भी बनाएंगे।

#3 प्राइमर लगाना भूल जाना प्राइमर लगाना कभी न भूलें, क्योंकि यह आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। गर्मियों में एक हल्का और तेल रहित प्राइमर चुनें, जो आपकी त्वचा को चिकना न करे और पसीने से बचाए रखे। प्राइमर लगाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह साफ करें और फिर मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करें। इससे आपका मेकअप निखरा हुआ और ताजा दिखेगा। सही प्राइमर का चयन करने से आपका मेकअप पूरे दिन बेहतरीन लगेगा।

#4 हल्के रंगों का चयन न करना गर्मियों में हल्के और चमकीले रंगों का चयन करना बेहतर होता है। गहरे रंग सर्दी के मौसम में अच्छे नहीं लगते और ये आपको भारीपन का अहसास भी दिला सकते हैं। इसलिए, लिपस्टिक, ब्लश और आईशैडो आदि में हल्के और चमकीले रंगों का चयन करें। इससे आपका चेहरा ताजगी भरा और आकर्षक दिखेगा। इसके अलावा हल्के रंगों से आपका लुक भी निखर कर आएगा और आप पूरे दिन आरामदायक महसूस करेंगी।