त्योहारों के दौरान न करें ये मेकअप से जुड़ी गलतियां

त्योहारों के दौरान न करें ये 5 मेकअप से जुड़ी गलतियां, खराब हो सकता है लुक

लेखन अंजली 09:30 am Nov 07, 202609:30 am

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अपने लुक को खास बनाने के लिए तैयारियों में जुट जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़ों के साथ आकर्षक मेकअप करने की योजना बनाती हैं, लेकिन अक्सर थोड़ी सी जल्दबाजी और अनजाने में कुछ गलतियां उनके पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको त्योहारों के दौरान मेकअप से जुड़ी 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।