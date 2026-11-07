त्योहारों के दौरान न करें ये 5 मेकअप से जुड़ी गलतियां, खराब हो सकता है लुक
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अपने लुक को खास बनाने के लिए तैयारियों में जुट जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़ों के साथ आकर्षक मेकअप करने की योजना बनाती हैं, लेकिन अक्सर थोड़ी सी जल्दबाजी और अनजाने में कुछ गलतियां उनके पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। आइए आज हम आपको त्योहारों के दौरान मेकअप से जुड़ी 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
मेकअप बेस का गलत चयन
त्योहारों के मौके पर मेकअप बेस का चयन करते समय अपनी त्वचा के रंग और प्रकार को ध्यान में रखें।
अगर आपकी त्वचा सूखी है तो क्रीम बेस फाउंडेशन का चयन करें, जबकि तैलीय त्वचा वालों को मैट फाउंडेशन का चयन करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त फाउंडेशन का रंग भी आपके प्राकृतिक रंग के करीब होना चाहिए। अगर आप अपने चेहरे पर कंसीलर लगाती हैं तो उसे भी अपने प्राकृतिक रंग के अनुसार ही चुनें।
#2
आंखों को बनाना है मुख्य आकर्षण तो इन बातों पर दें ध्यान
अगर आप अपने आंखों को मेकअप का मुख्य आकर्षण बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आईशैडो का रंग आपकी आंखों और त्वचा के रंग से मेल खाता हो।
इसके अलावा आईशैडो लगाते समय हल्के हाथों से ब्रश का इस्तेमाल करें और आंखों के मेकअप को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए आईशैडो के ऊपर सेटिंग पाउडर लगाएं।
आंखों का मेकअप करते समय बरती जाने वाली गलतियों से बचें।
#3
लिपस्टिक के रंग का चयन करते समय रखें ये बातें
त्योहारों के मौके पर लिपस्टिक का रंग चुनते समय अपने कपड़ों के रंग और मौके को ध्यान में रखें।
उदाहरण के लिए अगर आप लाल रंग की साड़ी पहन रही हैं तो हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएं, जबकि सफेद रंग के कपड़ों के साथ लाल रंग की लिपस्टिक लगाएं।
इसके अतिरिक्त अगर आप दिन के समय मेकअप कर रही हैं तो हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएं और रात में गहरे रंग की लिपस्टिक लगाएं।
#4
ज्यादा मेकअप न करें
त्योहारों के दौरान मेकअप करते समय यह एक बड़ी गलती है कि महिलाएं ज्यादा मेकअप कर लेती हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
इससे उनका पूरा लुक बिगड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हल्का मेकअप करें और अपनी आंखों को मुख्य आकर्षण बनाएं।
इसके लिए आप अपनी आंखों पर हल्का आईलाइनर लगाएं और मस्कारा लगाना न भूलें।
इसके अलावा आप अपनी आंखों को खूबसूरत बनाने के लिए आई शैडो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
#5
मेकअप हटाने के बाद त्वचा का ख्याल रखना है जरूरी
त्योहारों के बाद त्वचा का ख्याल रखना भी जरूरी है क्योंकि पूरे दिन मेकअप करने से त्वचा थकी हुई नजर आती है। इसलिए रात को सोने से पहले चेहरे को क्लींजर से साफ करें, फिर गुलाब जल लगाकर चेहरे की मालिश करें।
इसके बाद चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह उठकर त्वचा की देखभाल के लिए सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से धोएं, फिर टोनर लगाएं और अंत में धूप से बचाव का लोशन लगाएं।