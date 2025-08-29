यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का इलाज करने के लिए न खाएं ये 5 चीजें

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) एक आम समस्या है, जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। यह तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र पथ में प्रवेश करते हैं और वहां बढ़ते हैं। इसके लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आना और पेशाब का रंग गंदा होना शामिल है। UTI का इलाज करने के लिए कई लोग घरेलू उपाय अपनाते हैं, लेकिन कुछ खाने-पीने की चीजें इस संक्रमण को बढ़ा सकती हैं।

#1 कैफीन युक्त चीजों से बनाएं दूरी चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी कैफीन वाली चीजें मूत्राशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करती हैं, जिससे बार-बार पेशाब की इच्छा होती है। इससे मूत्र पथ में जलन और दर्द हो सकता है। इसलिए UTI के दौरान इन पेय पदार्थों का सेवन न करें। इसके बजाय पानी या नारियल पानी पिएं। नारियल पानी पीने से पेशाब का रंग साफ हो सकता है और यह संक्रमण को कम करने में मदद कर सकता है।

#2 शराब का सेवन न करें शराब का सेवन UTI के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। शराब शरीर को पानी की कमी में डाल देती है और पेशाब की इच्छा को बढ़ा देती है, जिससे जलन और दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा शराब के कारण मूत्राशय की मांसपेशियां भी उत्तेजित होती हैं, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए UTI के दौरान शराब से पूरी तरह बचना चाहिए। इसके बजाय पानी या नारियल पानी पीना बेहतर है।

#3 मसालेदार खाना न खाएं मसालेदार खाने से पेट में जलन हो सकती है, जिससे UTI के मरीजों को परेशानी हो सकती है। मसालेदार खाने से पेट में जलन और गैस बन सकती है, जो मूत्राशय को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मसालेदार खाने से पेशाब करते समय जलन भी बढ़ सकती है। इसलिए UTI के दौरान अधिक मसालेदार खाने से बचना चाहिए। इसके बजाय हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, जो पेट को आराम दे और संक्रमण को कम करे।

#4 अधिक खट्टे चीजों का सेवन न करें अधिक खट्टे चीजों जैसे नींबू या संतरे का रस भी UTI के दौरान नहीं पीना चाहिए। इनका सेवन करने से पेट में जलन हो सकती है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा खट्टे चीजों से पेशाब करते समय जलन भी बढ़ सकती है। इसलिए UTI के दौरान अधिक खट्टे चीजों से बचना चाहिए। इसके बजाय पानी या नारियल पानी पीना बेहतर है, जो पेट को आराम दे और संक्रमण को कम करे।