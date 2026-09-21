पतझड़ के मौसम में इन 5 फैशन गलतियों से बचें, बदल जाएगा आपका स्टाइल

पतझड़ के मौसम में लेयरिंग करना फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रयोग करने से बचें।

बहुत सारी परतें पहनने से आपका लुक भारी और असुविधाजनक लग सकता है। इसलिए एक या दो परतें ही काफी होती हैं।

उदाहरण के लिए एक हल्की टी-शर्ट के ऊपर एक कार्डिगन या जैकेट पहनें। इससे आपको ठंड से बचने के साथ-साथ आराम भी मिलेगा।

इसके अलावा आप शॉल या दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगा।