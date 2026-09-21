पतझड़ के मौसम में इन 5 फैशन गलतियों से बचें, बदल जाएगा आपका स्टाइल
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपने साथ ठंडक और रंग-बिरंगे पत्ते लेकर आता है। इस मौसम में सही कपड़े चुनना जरूरी होता है ताकि आप स्टाइलिश और आरामदायक महसूस कर सकें। कई बार लोग कपड़े पहनने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं। यहां हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको पतझड़ के मौसम में नहीं करना चाहिए।
#1
भारी कपड़े न पहनें
पतझड़ के मौसम में भारी कपड़े पहनना सबसे बड़ी गलती है। भारी कपड़े पहनने से आप ज्यादा गर्म महसूस कर सकते हैं और यह आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है।
इसके बजाय हल्के और आरामदायक कपड़े चुनें, जो आपको ठंड से बचाने के साथ-साथ आराम भी दें। सूती कपड़े या ऊनी शॉल अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इनसे आप ठंड से बचेंगे और पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।
#2
एक ही रंग के कपड़े न पहनें
एक ही रंग के कपड़े पहनने से आपका लुक उबाऊ लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कपड़ों में थोड़ी विविधता लाएं।
अलग-अलग रंगों और डिजाइन का मेल करके आप अपने लुक को खास बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप नीली पैंट पहन रहे हैं तो उसके साथ सफेद या हल्के पीले रंग की शर्ट पहनें। इससे आपका लुक न केवल आकर्षक लगेगा बल्कि आपको खुद भी अच्छा महसूस होगा।
#3
लेयरिंग में न करें ज्यादा प्रयोग
पतझड़ के मौसम में लेयरिंग करना फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रयोग करने से बचें।
बहुत सारी परतें पहनने से आपका लुक भारी और असुविधाजनक लग सकता है। इसलिए एक या दो परतें ही काफी होती हैं।
उदाहरण के लिए एक हल्की टी-शर्ट के ऊपर एक कार्डिगन या जैकेट पहनें। इससे आपको ठंड से बचने के साथ-साथ आराम भी मिलेगा।
इसके अलावा आप शॉल या दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएगा।
#4
एक्सेसरीज पर ध्यान न दें
अक्सर लोग कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और एक्सेसरीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही एक्सेसरीज आपके पूरे लुक को बदल सकती हैं। इसलिए अपनी पोशाक के साथ सही गहने, घड़ी या बैग चुनें, जो आपके स्टाइल को निखारें।
इसके अलावा आप स्कार्फ, टोपी या बेल्ट जैसे छोटे-छोटे सामान भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके लुक को खास बनाएंगे। इससे आपका स्टाइल और भी आकर्षक लगेगा और आप दूसरों से अलग दिखेंगे।
#5
जूतों का गलत चयन
जूतों का चयन करना बहुत अहम होता है। गलत जूते आपके पूरे लुक को खराब कर सकते हैं इसलिए इसे हल्के में न लें।
पतझड़ के मौसम में ऐसे जूते चुनें, जो आरामदायक हों और आपके कपड़ों के साथ मेल खाते हों।
ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनने से बचें, खासकर अगर आपको लंबे समय तक चलना या खड़ा रहना हो।
इसके बजाय फ्लैट्स या कम ऊंचाई वाले जूते पहनें, जो आपके पैरों को आराम दें और आपको आत्मविश्वास भी दें।