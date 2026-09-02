त्योहारों के दौरान लाइट्स लगाने से जुड़ी इन 5 गलतियों से बचें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही बाजारों में रंग-बिरंगे लाइट्स की भरमार लग जाती है। ये लाइट्स घरों की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ त्योहारों के दौरान एक अलग आकर्षण का भी केंद्र बनती हैं। हालांकि, इनका उपयोग करते समय छोटी सी गलती भी बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है। आइए आज हम आपको त्योहारों के दौरान की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना आपके लिए जरूरी है।
#1
लाइट्स की गुणवत्ता पर ध्यान न देना
लाइट्स की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले सामान जल्दी खराब हो सकते हैं और आग का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले सामान ही खरीदें।
इसके अलावा लाइट्स के लिए मानक प्रमाण पत्र वाले उत्पादों का ही चयन करें। इससे न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि लंबे समय तक सही तरीके से काम भी करेंगे।
#2
अधिक लाइट्स का उपयोग करना
अधिक लाइट्स का उपयोग करने से घर की बिजली प्रणाली पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बिजली के तारों में गड़बड़ी या फ्यूज उड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए अपने घर की बिजली प्रणाली की क्षमता के अनुसार ही लाइट्स का उपयोग करें।
इसके अलावा अगर आप अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में अधिकतम 80 फीसदी लोड ही लें, इससे बिजली की खपत कम होगी।
#3
तारों को उलझाकर लगाना
अगर आप त्योहारों पर अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगाते समय तारों को उलझाकर न लगाएं क्योंकि इससे भी बिजली के तारों में गड़बड़ी होने का खतरा रहता है।
इसके अलावा तारों को किसी तेज धार वाली चीज के आसपास न लगाएं क्योंकि इससे भी गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तार सुरक्षित रूप से लगाए जाएं।
#4
खराब तारों का इस्तेमाल करना
अगर आपके पास पहले से ही खराब तार हैं तो त्योहारों के लिए नए तार खरीदें और पुराने खराब तारों का इस्तेमाल न करें क्योंकि खराब तारों से बिजली के तारों में गड़बड़ी होने का खतरा रहता है।
इसके अलावा खराब तारों से आग लगने का भी खतरा रहता है। ऐसे में त्योहारों पर नए तारों का ही इस्तेमाल करें। यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए अहम है।
#5
बिजली की सप्लाई बंद किए बिना लाइट्स को हटाना
अगर आप दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स लगाते हैं तो उन्हें लगाते या हटाते समय बिजली की सप्लाई जरूर बंद करें। ऐसा करने से बिजली के तारों में गड़बड़ी या आग लगने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
इसके अलावा बिजली की सप्लाई बंद करके ही घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान ठीक करें या फिर बदलें। इससे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी।