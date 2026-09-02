त्योहारों के दौरान लाइट्स लगाने से जुड़ी इन 5 गलतियों से बचें, हो सकता है नुकसान

अधिक लाइट्स का उपयोग करने से घर की बिजली प्रणाली पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बिजली के तारों में गड़बड़ी या फ्यूज उड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए अपने घर की बिजली प्रणाली की क्षमता के अनुसार ही लाइट्स का उपयोग करें।

इसके अलावा अगर आप अपने घर को सजाने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार में अधिकतम 80 फीसदी लोड ही लें, इससे बिजली की खपत कम होगी।