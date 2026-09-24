त्योहारों से पहले न करें ये 5 बड़ी गलतियां, मेकअप लुक रहेगा बेहतरीन
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खास दिखने की चाहत रखता है। खासकर महिलाएं अपने लुक को निखारने के लिए कई तरह के मेकअप आजमाती हैं। हालांकि, कई बार छोटी-छोटी गलतियां आपके पूरे लुक को खराब कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो त्योहारों के दौरान मेकअप करते समय न करें ताकि आपका मेकअप लुक पूरे दिन बेहतरीन दिखे और लंबे समय तक टिका रहे।
#1
बेस को सही तरीके से सेट न करना
बेस मेकअप किसी भी मेकअप का आधार होता है और इसे सही तरीके से सेट करना जरूरी है।
इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार प्राइमर लगाएं, फिर इसके बाद फाउंडेशन और कंसीलर का इस्तेमाल करें।
ऐसा करने से आपका बेस मेकअप न केवल एकसमान दिखेगा, बल्कि पूरे दिन टिका भी रहेगा।
अगर आप बेस मेकअप को सही तरीके से सेट करेंगी तो आपका पूरा लुक बेहद खूबसूरत लगेगा।
#2
आंखों पर ज्यादा मेकअप करना
त्योहारों के मौसम में आंखों पर ज्यादा मेकअप करना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे आंखें काफी सुंदर दिखती हैं।
हालांकि, ज्यादा मेकअप करने से हमारी आंखें उल्टी प्रभाव पैदा कर सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी आंखों के आकार और रंग के अनुसार ही आईशैडो का चयन करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त आंखों की पलकें और पलकों के नीचे आईलाइनर लगाने की बजाय केवल ऊपरी पलक पर हल्का आईलाइनर लगाएं।
#3
लिपस्टिक का चयन गलत करना
त्योहारों के मौसम में लाल या फिर गहरे रंग की लिपस्टिक का चयन करना अच्छा माना जाता है।
हालांकि, जब भी आप लिपस्टिक का चयन करें तो यह जरूर ध्यान रखें कि वह आपके पूरे लुक से मेल खाती हो।
इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर लिप बाम या लिप प्राइमर लगाएं। इससे आपके होंठ मुलायम रहेंगे और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहेगी।
लिपस्टिक लगाने का सही तरीका अपनाएं और देखें फर्क।
#4
ब्लश लगाते समय ध्यान न देना
ब्लश लगाना जरूरी है, लेकिन इसे लगाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अगर आप इसे गालों पर गलत जगह लगाती हैं तो इससे आपका पूरा मेकअप खराब दिखेगा।
इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे की बनावट के अनुसार ब्लश का चयन करें, फिर इसे हल्के हाथों से गालों पर लगाएं।
अगर आप चाहें तो ब्लश की जगह लिक्विड लिपस्टिक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। चेहरे की बनावट के अनुसार ब्लश लगाने से मेकअप लुक और भी निखर सकता है।
#5
मेकअप को सेट करने पर ध्यान न देना
मेकअप करने के बाद उसे सेट करना भी जरूरी है। इसके लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह न केवल मेकअप को लंबे समय तक टिका रहता है, बल्कि चेहरे को ताजा भी रखता है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेकअप सेट करने के लिए बेबी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
इसके लिए सबसे पहले चेहरे पर हल्का पाउडर लगाएं, फिर चेहरे पर हल्का पानी छिड़ककर पोंछ लें। इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा।