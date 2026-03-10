गर्मियों की उमस से बचकर दिनभर तरोताजा रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मी का मौसम अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है, जिनमें से एक है उमस। यह तब होती है, जब हवा में नमी का स्तर बढ़ जाता है और इससे शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति का सामना करते हुए खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के कुछ आसान तरीके हैं, जिनका पालन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं, ताकि आप गर्मी में ठंडक पा सकें।

#1 हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें गर्मी और उमस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे कपड़े पहनना, जो हल्के और आरामदायक हों। सूती कपड़े सबसे अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। ढीले-ढाले कपड़े पहनने से भी आराम मिलता है, क्योंकि इन्हें पहनने के बाद पसीना कम आता है और वे जल्दी उसे सोख भी लेते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को कम अवशोषित करते हैं।

#2 पानी पीते रहें उमस भरे मौसम में पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस या छाछ भी पी सकते हैं। ये पेय न केवल आपको तरोताजा रखते हैं, बल्कि शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं।

#3 ठंडे स्थान पर समय बिताएं जब भी संभव हो, ठंडे स्थान पर समय बिताएं। अगर आपके पास ठंडी हवा का साधन है तो उसे चालू रखें या फिर पंखे का इस्तेमाल करें। अगर पंखे से भी आराम न मिले तो ऑफिस या मॉल जैसी किसी ऐसी जगह पर जाएं, जहां ठंडी हवा हो। इसके अलावा घर पर ठंडे पानी से नहाएं या फिर गीले कपड़े को शरीर पर लपेटें। इससे आपको काफी आराम मिलेगा और आपका शरीर धीरे-धीरे ठंडक महसूस करने लगेगा।

#4 हल्का भोजन करें उमस भरे मौसम में हल्का भोजन करना बेहतर होता है। भारी भोजन पाचन क्रिया पर दबाव डालता है, जिससे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और थकान बढ़ जाती है। इसके बजाय सलाद, दही, जूस, तरबूज और खरबूजा जैसे ताजे खाद्य पदार्थों या फिर सूप आदि का सेवन करें। ये खाने की चीजें न केवल पाचन के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इनके जरिए आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद मिल सकती है।